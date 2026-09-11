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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088)

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088) - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088) - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088) - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088) - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
70000
Полная мощность, ВА
70000
Количество фаз
3
Тип розеток
Клеммный блок
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088) - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088) - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
406 552 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595538
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
70000
Полная мощность, ВА
70000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
220
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
56.1

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088)

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное и высокоэффективное решение для поддержания стабильного электроснабжения в критически важных системах. Модель, наделенная впечатляющими характеристиками, весит 56,1 кг и предназначена для работы с активной мощностью до 70 000 Вт. Благодаря технологии с двойным преобразованием (онлайн-топология), этот ИБП обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии, гарантируя защиту подключенного оборудования от колебаний напряжения и потенциальных перебоев. Этот источник бесперебойного питания поддерживает полную мощность до 70 000 ВА, адаптируясь к потребностям крупных систем и обеспечивая высокую степень надёжности. С максимальной поглощаемой энергией импульса 220 Дж, Ippon обеспечивает защиту от резких всплесков напряжения и минимизирует риски, связанные с перегрузками. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в вертикальной конфигурации, экономя пространство в серверных помещениях или офисах. ИБП Ippon оснащён свинцово-кислотными батареями, которые обеспечивают длительное время работы в автономном режиме и просты в обслуживании. Защита локальной сети и телефонной линии входит в состав стандартных функций данного ИБП, предоставляя дополнительный уровень безопасности для вашей ИТ-инфраструктуры. Модифицированная синусоида напряжения гарантирует стабильную работу подключённого оборудования, минимизируя риски сбоев. Для подключения ИБП использует клеммный блок, что обеспечивает гибкость в установке и интеграции в существующую систему электроснабжения. Модель готова стать основной защитой для ваших серверов и критически важных инфраструктурных объектов, предлагая надежную и эффективную эксплуатацию в самых сложных условиях.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
70000
Полная мощность, ВА
70000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
220
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное и высокоэффективное решение для поддержания стабильного электроснабжения в критически важных системах. Модель, наделенная впечатляющими характеристиками, весит 56,1 кг и предназначена для работы с активной мощностью до 70 000 Вт. Благодаря технологии с двойным преобразованием (онлайн-топология), этот ИБП обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии, гарантируя защиту подключенного оборудования от колебаний напряжения и потенциальных перебоев. Этот источник бесперебойного питания поддерживает полную мощность до 70 000 ВА, адаптируясь к потребностям крупных систем и обеспечивая высокую степень надёжности. С максимальной поглощаемой энергией импульса 220 Дж, Ippon обеспечивает защиту от резких всплесков напряжения и минимизирует риски, связанные с перегрузками. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в вертикальной конфигурации, экономя пространство в серверных помещениях или офисах. ИБП Ippon оснащён свинцово-кислотными батареями, которые обеспечивают длительное время работы в автономном режиме и просты в обслуживании. Защита локальной сети и телефонной линии входит в состав стандартных функций данного ИБП, предоставляя дополнительный уровень безопасности для вашей ИТ-инфраструктуры. Модифицированная синусоида напряжения гарантирует стабильную работу подключённого оборудования, минимизируя риски сбоев. Для подключения ИБП использует клеммный блок, что обеспечивает гибкость в установке и интеграции в существующую систему электроснабжения. Модель готова стать основной защитой для ваших серверов и критически важных инфраструктурных объектов, предлагая надежную и эффективную эксплуатацию в самых сложных условиях.
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