Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 33 Power module 70ВА черный (1541088)
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное и высокоэффективное решение для поддержания стабильного электроснабжения в критически важных системах. Модель, наделенная впечатляющими характеристиками, весит 56,1 кг и предназначена для работы с активной мощностью до 70 000 Вт. Благодаря технологии с двойным преобразованием (онлайн-топология), этот ИБП обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии, гарантируя защиту подключенного оборудования от колебаний напряжения и потенциальных перебоев. Этот источник бесперебойного питания поддерживает полную мощность до 70 000 ВА, адаптируясь к потребностям крупных систем и обеспечивая высокую степень надёжности. С максимальной поглощаемой энергией импульса 220 Дж, Ippon обеспечивает защиту от резких всплесков напряжения и минимизирует риски, связанные с перегрузками. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в вертикальной конфигурации, экономя пространство в серверных помещениях или офисах. ИБП Ippon оснащён свинцово-кислотными батареями, которые обеспечивают длительное время работы в автономном режиме и просты в обслуживании. Защита локальной сети и телефонной линии входит в состав стандартных функций данного ИБП, предоставляя дополнительный уровень безопасности для вашей ИТ-инфраструктуры. Модифицированная синусоида напряжения гарантирует стабильную работу подключённого оборудования, минимизируя риски сбоев. Для подключения ИБП использует клеммный блок, что обеспечивает гибкость в установке и интеграции в существующую систему электроснабжения. Модель готова стать основной защитой для ваших серверов и критически важных инфраструктурных объектов, предлагая надежную и эффективную эксплуатацию в самых сложных условиях.
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