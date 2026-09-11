ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800
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Характеристики
Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800
Источник бесперебойного питания (ИБП) Бастион является надежным решением для защиты ваших электрических устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП представляется в форм-факторе Tower и подходит для различных пользовательских нужд благодаря продуманной комбинации функций и характеристик. С весом 23 кг, этот ИБП обеспечивает активную мощность в 1800 Вт и максимальную полную мощность в 3000 В·А. Он оснащен четырьмя розетками для подключения вашего оборудования. В случае отсутствия электричества, устройство способно продолжать обеспечивать питание ваших устройств в течение 2 минут при полной нагрузке, что позволяет сохранить важные данные и безопасно завершить работу. ИБП Бастион предусматривает защиту телефонной линии, но не поддерживает защиту локальной сети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 185 Дж, что помогает защитить подключенные устройства от скачков напряжения и коротких замыканий. Переключение на батарейное питание осуществляется всего за 10 мс, что гарантирует минимальные перерывы в подаче питания. Хотя устройство использует модифицированную синусоиду, его функциональности достаточно для обеспечения стабильной работы большинства бытовых и офисных приборов с однофазным подключением. Этот ИБП представляет собой оптимальный выбор для пользователей, которым необходимо надежное и быстрое резервное питание с базовыми защитными функциями.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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