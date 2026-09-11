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ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800

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ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800 - фото 1
ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800 - фото 2
ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800 - фото 3
ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800 - фото 1
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800 - фото 2
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800 - фото 3
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554511
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
185
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
23

Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800

Источник бесперебойного питания (ИБП) Бастион является надежным решением для защиты ваших электрических устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП представляется в форм-факторе Tower и подходит для различных пользовательских нужд благодаря продуманной комбинации функций и характеристик. С весом 23 кг, этот ИБП обеспечивает активную мощность в 1800 Вт и максимальную полную мощность в 3000 В·А. Он оснащен четырьмя розетками для подключения вашего оборудования. В случае отсутствия электричества, устройство способно продолжать обеспечивать питание ваших устройств в течение 2 минут при полной нагрузке, что позволяет сохранить важные данные и безопасно завершить работу. ИБП Бастион предусматривает защиту телефонной линии, но не поддерживает защиту локальной сети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 185 Дж, что помогает защитить подключенные устройства от скачков напряжения и коротких замыканий. Переключение на батарейное питание осуществляется всего за 10 мс, что гарантирует минимальные перерывы в подаче питания. Хотя устройство использует модифицированную синусоиду, его функциональности достаточно для обеспечения стабильной работы большинства бытовых и офисных приборов с однофазным подключением. Этот ИБП представляет собой оптимальный выбор для пользователей, которым необходимо надежное и быстрое резервное питание с базовыми защитными функциями.

Отзывы о товаре ИБП Бастион SKAT-UPS 3000/1800




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
10
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
185
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) Бастион является надежным решением для защиты ваших электрических устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП представляется в форм-факторе Tower и подходит для различных пользовательских нужд благодаря продуманной комбинации функций и характеристик. С весом 23 кг, этот ИБП обеспечивает активную мощность в 1800 Вт и максимальную полную мощность в 3000 В·А. Он оснащен четырьмя розетками для подключения вашего оборудования. В случае отсутствия электричества, устройство способно продолжать обеспечивать питание ваших устройств в течение 2 минут при полной нагрузке, что позволяет сохранить важные данные и безопасно завершить работу. ИБП Бастион предусматривает защиту телефонной линии, но не поддерживает защиту локальной сети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 185 Дж, что помогает защитить подключенные устройства от скачков напряжения и коротких замыканий. Переключение на батарейное питание осуществляется всего за 10 мс, что гарантирует минимальные перерывы в подаче питания. Хотя устройство использует модифицированную синусоиду, его функциональности достаточно для обеспечения стабильной работы большинства бытовых и офисных приборов с однофазным подключением. Этот ИБП представляет собой оптимальный выбор для пользователей, которым необходимо надежное и быстрое резервное питание с базовыми защитными функциями.
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