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ИБП Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD

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ИБП Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD - фото 1
ИБП Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1760
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD - фото 1
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288316
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1760
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х53х23
Вес, кг.
40

Описание товара ИБП Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в подаче электроэнергии. Эта модель с линейно-интерактивной топологией предназначена для монтажа в стойку (Rack), что делает ее идеальной для использования в серверных комнатах и дата-центрах. С максимальной активной мощностью в 1760 Вт и полной мощностью 2200 В·А, данный ИБП способен обеспечивать стабильное питание для устройства в условиях нестабильной электросети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует защиту от кратковременных сбоев. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы систем и сохранения данных. ИБП Powercom оснащен восемью розетками, все из которых поддерживают питание от батареи, обеспечивая широкие возможности подключения различных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что обеспечивает защиту от всплесков напряжения. Особенностью данной модели является поддержка защиты локальной сети, обеспечивающая дополнительный уровень безопасности для вашей инфраструктуры. ИБП генерирует модифицированную синусоиду, что делает его совместимым с большинством современных приборов. С весом 28,4 кг этот ИБП является мощным и надежным инструментом для поддержания непрерывности работы ваших систем. Выбирайте Powercom для обеспечения стабильной и безопасной работы вашего оборудования!

Отзывы о товаре ИБП Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1760
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в подаче электроэнергии. Эта модель с линейно-интерактивной топологией предназначена для монтажа в стойку (Rack), что делает ее идеальной для использования в серверных комнатах и дата-центрах. С максимальной активной мощностью в 1760 Вт и полной мощностью 2200 В·А, данный ИБП способен обеспечивать стабильное питание для устройства в условиях нестабильной электросети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует защиту от кратковременных сбоев. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы систем и сохранения данных. ИБП Powercom оснащен восемью розетками, все из которых поддерживают питание от батареи, обеспечивая широкие возможности подключения различных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что обеспечивает защиту от всплесков напряжения. Особенностью данной модели является поддержка защиты локальной сети, обеспечивающая дополнительный уровень безопасности для вашей инфраструктуры. ИБП генерирует модифицированную синусоиду, что делает его совместимым с большинством современных приборов. С весом 28,4 кг этот ИБП является мощным и надежным инструментом для поддержания непрерывности работы ваших систем. Выбирайте Powercom для обеспечения стабильной и безопасной работы вашего оборудования!
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Отзывы


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