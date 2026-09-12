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Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный

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Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702662
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х16
Вес, кг.
11

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион являются надежным решением для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Эти ИБП выполнены в форм-факторе Tower, что делает их удобными для размещения в разных условиях. ИБП Бастион относится к классу линейно-интерактивных устройств, обеспечивая эффективное переключение на батарею всего за 4 мс. Они обладают активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А, отлично справляясь с задачами поддержки работы различных устройств в критический момент. Устройство рассчитано на работу с одной фазой и преобразует напряжение в модифицированную синусоиду. Это оптимальное решение для обеспечения стабильного электроснабжения при минимальных и максимальных входных напряжениях от 170 В до 270 В. Время работы ИБП при полной нагрузке составляет около 2 минут, что позволяет выполнить корректное завершение работы или переключение на альтернативный источник питания. В качестве батареи используется проверенная временем свинцово-кислотная технология, обеспечивающая надежность и долговечность. ИБП оборудован четырьмя розетками типа EURO (CEE 7) и C13, что гарантирует универсальность и возможность подключения разнообразных устройств. Источники бесперебойного питания Бастион — это уверенность в защите ваших устройств и стабильность в работе даже в самых непредсказуемых ситуациях.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион являются надежным решением для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Эти ИБП выполнены в форм-факторе Tower, что делает их удобными для размещения в разных условиях. ИБП Бастион относится к классу линейно-интерактивных устройств, обеспечивая эффективное переключение на батарею всего за 4 мс. Они обладают активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А, отлично справляясь с задачами поддержки работы различных устройств в критический момент. Устройство рассчитано на работу с одной фазой и преобразует напряжение в модифицированную синусоиду. Это оптимальное решение для обеспечения стабильного электроснабжения при минимальных и максимальных входных напряжениях от 170 В до 270 В. Время работы ИБП при полной нагрузке составляет около 2 минут, что позволяет выполнить корректное завершение работы или переключение на альтернативный источник питания. В качестве батареи используется проверенная временем свинцово-кислотная технология, обеспечивающая надежность и долговечность. ИБП оборудован четырьмя розетками типа EURO (CEE 7) и C13, что гарантирует универсальность и возможность подключения разнообразных устройств. Источники бесперебойного питания Бастион — это уверенность в защите ваших устройств и стабильность в работе даже в самых непредсказуемых ситуациях.
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Отзывы


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