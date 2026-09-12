Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт 1500ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион являются надежным решением для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Эти ИБП выполнены в форм-факторе Tower, что делает их удобными для размещения в разных условиях. ИБП Бастион относится к классу линейно-интерактивных устройств, обеспечивая эффективное переключение на батарею всего за 4 мс. Они обладают активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А, отлично справляясь с задачами поддержки работы различных устройств в критический момент. Устройство рассчитано на работу с одной фазой и преобразует напряжение в модифицированную синусоиду. Это оптимальное решение для обеспечения стабильного электроснабжения при минимальных и максимальных входных напряжениях от 170 В до 270 В. Время работы ИБП при полной нагрузке составляет около 2 минут, что позволяет выполнить корректное завершение работы или переключение на альтернативный источник питания. В качестве батареи используется проверенная временем свинцово-кислотная технология, обеспечивающая надежность и долговечность. ИБП оборудован четырьмя розетками типа EURO (CEE 7) и C13, что гарантирует универсальность и возможность подключения разнообразных устройств. Источники бесперебойного питания Бастион — это уверенность в защите ваших устройств и стабильность в работе даже в самых непредсказуемых ситуациях.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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