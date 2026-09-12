Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702621
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Размеры в упаковке, см
46х44х9
Вес, кг.
13.1
Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный
Онлайн-ИБП SMARTWATT UPS DATA PRO разработаны для серверных комнат и другого сетевого оборудования. Модельный ряд включает устройства от 1000 до 3000 ВА. LCD-дисплей и звуковая сигнализация оптимизируют работу с источниками бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO, а встроенная самодиагностика позволяет избежать неисправностей. Среди особенностей серии — управляемые розетки, функции EPO/ROO, двойное преобразование, чистый синусоидальный сигнал, защита от глубокого разряда АКБ и авторестарт.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Онлайн-ИБП SMARTWATT UPS DATA PRO разработаны для серверных комнат и другого сетевого оборудования. Модельный ряд включает устройства от 1000 до 3000 ВА. LCD-дисплей и звуковая сигнализация оптимизируют работу с источниками бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO, а встроенная самодиагностика позволяет избежать неисправностей. Среди особенностей серии — управляемые розетки, функции EPO/ROO, двойное преобразование, чистый синусоидальный сигнал, защита от глубокого разряда АКБ и авторестарт.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 900Вт 1000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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