ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 970 руб.
В наличии
Код товара: 646007
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49 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
моментальное отсекание выходов ИБП
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
151 x 225 x 394 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х31х24
Вес, кг.
14.3
Описание товара ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W
Высококачественные ИБП серии HR – онлайн источники бесперебойного питания (UPS) с двойным преобразованием, с однофазным входом и однофазным выходом. Применение технологии двойного преобразования гарантирует надежную защиту ответственной нагрузки, устранение всех недостатков сетевого напряжения. Сфера применения UPS серии HR достаточно обширная и распространяется на АТС, серверы, телекоммуникационное оборудование, видеонаблюдение и прочее.
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Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
моментальное отсекание выходов ИБП
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
5
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
151 x 225 x 394 мм
Страна производитель
Китай
Высококачественные ИБП серии HR – онлайн источники бесперебойного питания (UPS) с двойным преобразованием, с однофазным входом и однофазным выходом. Применение технологии двойного преобразования гарантирует надежную защиту ответственной нагрузки, устранение всех недостатков сетевого напряжения. Сфера применения UPS серии HR достаточно обширная и распространяется на АТС, серверы, телекоммуникационное оборудование, видеонаблюдение и прочее.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W - этот товар вы можете купить по цене 49970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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