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ИБП Powerman Online 2000 RT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Online 2000 RT

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ИБП Powerman Online 2000 RT - фото 1
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ИБП Powerman Online 2000 RT - фото 3
ИБП Powerman Online 2000 RT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powerman Online 2000 RT - фото 1
  • ИБП Powerman Online 2000 RT - фото 2
  • ИБП Powerman Online 2000 RT - фото 3
  • ИБП Powerman Online 2000 RT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294880
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
8
Размеры в упаковке, см
60х56х21
Вес, кг.
22.6

Описание товара ИБП Powerman Online 2000 RT

POWERMAN ONLINE 2000 RT построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания нагрузки сеть-батарея. Форма выходного напряжения ВСЕГДА синусоидальная. Благодаря используемой технологии двойного преобразования ИБП не использует энергию батарей в очень широком диапазоне сетевых напряжений, значительно увеличивая этим срок службы аккумуляторных батарей. Исполнение корпуса (Rack Tower) позволяет осуществить установку как в 19 телекоммуникационную стойку для оборудования (при использовании монтажного комплекта, стоечный размер - 2U), так и использовать в качестве отдельного прибора. Поддерживают корректную работу фазозависимой нагрузки. Обеспечивают уровень заданного выходного напряжения с точностью до 1%. Наличие различных интерфейсов (USB, RS232, SNMP, EPO) позволяет легко интегрировать ИБП в автоматизированные и сетевые системы управления. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 2000 RT обеспечит самый высокий уровень защиты серверов, телекоммуникационного оборудования, систем автоматики, безопасности, контроля доступа, а также компьютеров, промышленного и бытового оборудования с повышенными требованиями к качеству и надежности электропитания.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 2000 RT




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
8
Описание
POWERMAN ONLINE 2000 RT построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания нагрузки сеть-батарея. Форма выходного напряжения ВСЕГДА синусоидальная. Благодаря используемой технологии двойного преобразования ИБП не использует энергию батарей в очень широком диапазоне сетевых напряжений, значительно увеличивая этим срок службы аккумуляторных батарей. Исполнение корпуса (Rack Tower) позволяет осуществить установку как в 19 телекоммуникационную стойку для оборудования (при использовании монтажного комплекта, стоечный размер - 2U), так и использовать в качестве отдельного прибора. Поддерживают корректную работу фазозависимой нагрузки. Обеспечивают уровень заданного выходного напряжения с точностью до 1%. Наличие различных интерфейсов (USB, RS232, SNMP, EPO) позволяет легко интегрировать ИБП в автоматизированные и сетевые системы управления. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 2000 RT обеспечит самый высокий уровень защиты серверов, телекоммуникационного оборудования, систем автоматики, безопасности, контроля доступа, а также компьютеров, промышленного и бытового оборудования с повышенными требованиями к качеству и надежности электропитания.
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