ИБП Powerman Online 2000 RT
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 2000 RT
POWERMAN ONLINE 2000 RT построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания нагрузки сеть-батарея. Форма выходного напряжения ВСЕГДА синусоидальная. Благодаря используемой технологии двойного преобразования ИБП не использует энергию батарей в очень широком диапазоне сетевых напряжений, значительно увеличивая этим срок службы аккумуляторных батарей. Исполнение корпуса (Rack Tower) позволяет осуществить установку как в 19 телекоммуникационную стойку для оборудования (при использовании монтажного комплекта, стоечный размер - 2U), так и использовать в качестве отдельного прибора. Поддерживают корректную работу фазозависимой нагрузки. Обеспечивают уровень заданного выходного напряжения с точностью до 1%. Наличие различных интерфейсов (USB, RS232, SNMP, EPO) позволяет легко интегрировать ИБП в автоматизированные и сетевые системы управления. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 2000 RT обеспечит самый высокий уровень защиты серверов, телекоммуникационного оборудования, систем автоматики, безопасности, контроля доступа, а также компьютеров, промышленного и бытового оборудования с повышенными требованиями к качеству и надежности электропитания.
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