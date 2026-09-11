ИБП Powercom IMD-3000AP
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom IMD-3000AP
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электроустройств от сбоев в электросети. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает высокой полной мощностью в 3000 В·А и активной мощностью в 1800 Вт, что делает его подходящим для использования в серверных комнатах и офисах. С форм-фактором Tower, устройство удобно размещается в вертикальном положении, занимая минимум пространства. Важной особенностью данного ИБП является исключительное время переключения на батарею в 4 мс, что позволяет мгновенно защитить технику от перебоев в подаче электроэнергии. ИБП Powercom поддерживает широкое диапазон входного напряжения от 165 В до 275 В, обеспечивая стабильную работу даже при колебаниях в сети. Встроенная защита телефонной линии обеспечивает дополнительную безопасность для вашей коммуникационной техники. Устройство питается от свинцово-кислотной батареи и может поддерживать работу при полной нагрузке в течение 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или переключения на резервные источники питания. При этом вес устройства составляет 22,1 кг, что делает его стабильным и надежным. Важной деталью является модифицированная синусоида типа выходного напряжения, которая подходит для большинства офисного и домашнего оборудования. Это делает ИБП Powercom универсальным выбором для обеспечения безопасности и надежной работы вашей техники.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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