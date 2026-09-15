Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L
Источник бесперебойного питания Innova G2 Euro 2000L подойдет для устройств, требующих обеспечения длительного времени автономной работы электроприборов для различных систем зданий и сооружений - отопление, водоснабжение, вентиляция, а также для любого оборудование требующее значительно времени резервирования (серверы, дата центры, графические станции). Главная цель ИБП такого типа – не дать насосам или котлу отопления остановить при отключении электроэнергии и, соответственно, оставить помещение без тепла. В случае отключения электричества ИБП подаст напряжение за доли секунды и продолжит подавать напряжение на оборудование. Как только электричество снова включится, произойдет обратное переключение на питание от сети и ИБП начнет подзарядку аккумуляторов. ИБП работает по технологии двойного преобразования входного напряжения, что повышает качество питающего тока. С ним дорогостоящее оборудование не выйдет из строя при скачках напряжения, а при полном отключении электричества будет работать длительное время. Для работы ИБП необходима батарейная сборка 24В из четырёх внешних аккумуляторных батарей 12В, например, IP 12-100. Кабель для подключения внешних аккумуляторов входит в комплект поставки. На фронтальной панели находятся кнопочная панель управления и ЖК-дисплей. На экран выводятся: режим работы, характеристики входящего и выходящего тока и другая важная информация. ИБП IPPON Innova G2 2000L способен работать в температурном диапазоне 0-40 °C и при относительной влажности от 0 до 95 %. При подключении сетевой карты SNMP (приобретается дополнительно) можно осуществлять мониторинг и контроль за ИБП с помощью удаленного управления, например, запланированные отключения и перезагрузка.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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