Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
42 351 руб.  60 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541498
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
Для работы ИБП необходима батарейная сборка 48В из четырёх внешних аккумуляторных батарей 12В, например, IP 12-100. Кабель для подключения внешних аккумуляторов входит в комплект поставки.
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
0
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
176
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
386
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
102 x 327 x 390 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х46х19
Вес, кг.
7.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L

Источник бесперебойного питания Innova G2 Euro 2000L подойдет для устройств, требующих обеспечения длительного времени автономной работы электроприборов для различных систем зданий и сооружений - отопление, водоснабжение, вентиляция, а также для любого оборудование требующее значительно времени резервирования (серверы, дата центры, графические станции). Главная цель ИБП такого типа – не дать насосам или котлу отопления остановить при отключении электроэнергии и, соответственно, оставить помещение без тепла. В случае отключения электричества ИБП подаст напряжение за доли секунды и продолжит подавать напряжение на оборудование. Как только электричество снова включится, произойдет обратное переключение на питание от сети и ИБП начнет подзарядку аккумуляторов. ИБП работает по технологии двойного преобразования входного напряжения, что повышает качество питающего тока. С ним дорогостоящее оборудование не выйдет из строя при скачках напряжения, а при полном отключении электричества будет работать длительное время. Для работы ИБП необходима батарейная сборка 24В из четырёх внешних аккумуляторных батарей 12В, например, IP 12-100. Кабель для подключения внешних аккумуляторов входит в комплект поставки. На фронтальной панели находятся кнопочная панель управления и ЖК-дисплей. На экран выводятся: режим работы, характеристики входящего и выходящего тока и другая важная информация. ИБП IPPON Innova G2 2000L способен работать в температурном диапазоне 0-40 °C и при относительной влажности от 0 до 95 %. При подключении сетевой карты SNMP (приобретается дополнительно) можно осуществлять мониторинг и контроль за ИБП с помощью удаленного управления, например, запланированные отключения и перезагрузка.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
Для работы ИБП необходима батарейная сборка 48В из четырёх внешних аккумуляторных батарей 12В, например, IP 12-100. Кабель для подключения внешних аккумуляторов входит в комплект поставки.
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
0
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
176
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
386
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
102 x 327 x 390 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания Innova G2 Euro 2000L подойдет для устройств, требующих обеспечения длительного времени автономной работы электроприборов для различных систем зданий и сооружений - отопление, водоснабжение, вентиляция, а также для любого оборудование требующее значительно времени резервирования (серверы, дата центры, графические станции). Главная цель ИБП такого типа – не дать насосам или котлу отопления остановить при отключении электроэнергии и, соответственно, оставить помещение без тепла. В случае отключения электричества ИБП подаст напряжение за доли секунды и продолжит подавать напряжение на оборудование. Как только электричество снова включится, произойдет обратное переключение на питание от сети и ИБП начнет подзарядку аккумуляторов. ИБП работает по технологии двойного преобразования входного напряжения, что повышает качество питающего тока. С ним дорогостоящее оборудование не выйдет из строя при скачках напряжения, а при полном отключении электричества будет работать длительное время. Для работы ИБП необходима батарейная сборка 24В из четырёх внешних аккумуляторных батарей 12В, например, IP 12-100. Кабель для подключения внешних аккумуляторов входит в комплект поставки. На фронтальной панели находятся кнопочная панель управления и ЖК-дисплей. На экран выводятся: режим работы, характеристики входящего и выходящего тока и другая важная информация. ИБП IPPON Innova G2 2000L способен работать в температурном диапазоне 0-40 °C и при относительной влажности от 0 до 95 %. При подключении сетевой карты SNMP (приобретается дополнительно) можно осуществлять мониторинг и контроль за ИБП с помощью удаленного управления, например, запланированные отключения и перезагрузка.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 2000L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...