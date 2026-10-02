ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01)
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании Связь Инжиниринг представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашей электроники и оборудования от перебоев в электроснабжении. Модель, весом 13,8 кг, демонстрирует внушительные характеристики, обеспечивая активную мощность в 1000 Вт и полную мощность в 1000 В·А. Среди ключевых особенностей ИБП стоит выделить его способность поглощать импульсы с энергией до 380 Дж, что значительно снижает риски повреждения подключенных устройств из-за скачков напряжения. В наличии восемь розеток для подключения различных приборов, которые будут защищены от непредсказуемых перебоев. Особое внимание заслуживает тип выходного напряжения — чистая синусоида, что особо важно для особо чувствительной электроники, такой как серверы и медицинское оборудование. Форм-фактор устройства Rack/Tower обеспечивает гибкость установки, позволяя интегрировать ИБП в стойку или устанавливать его как отдельно стоящий блок. Данная модель относится к категории ИБП с двойным преобразованием (Онлайн), что обеспечивает максимальную надежность и непрерывность подачи качественного питания. Поддержка однофазной системы с диапазоном входного напряжения от 110 до 300 В делает устройство универсальным для использования в самых различных условиях. Быстрая скорость переключения на батарею — всего 6 мс — обеспечивает моментальную реакцию в случае отключения питания, а время работы при полной нагрузке составляет до 5 минут, что достаточно для безопасного завершения процессов или запуска резервных систем. Эта модель от Связь Инжиниринг является отличным выбором для ситуаций, требующих высокой степени надежности и защиты оборудования от сбоев и непредвиденных обстоятельств.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 39 680 руб.9920 руб. в СплитИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт
-
В наличииЦена 39 790 руб.9948 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000...
-
В наличииЦена 40 210 руб.10053 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1500/900 900Вт ...
-
В наличииЦена 41 000 руб.10250 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-2000 LCD
-
В наличииЦена 41 190 руб.10298 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 7...
-
В наличииЦена 41 620 руб.10405 руб. в СплитИБП Powercom Macan MRT-1500SE черный
-
В наличииЦена 41 770 руб.10443 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 22...
-
В наличииЦена 42 340 руб.10585 руб. в СплитИБП Импульс Юниор Про 3 РТ (JR30202)
-
В наличииЦена 42 960 руб.10740 руб. в СплитИБП Powercom IMD-3000AP
-
В наличииЦена 43 540 руб.10885 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1...
-
В наличииЦена 43 690 руб.10923 руб. в СплитИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный
-
В наличииЦена 43 800 руб.10950 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Импульс Фора 1500Вт 1500ВА черны...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01)