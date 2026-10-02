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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01)

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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 1
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 2
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 3
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 4
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 5
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 6
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 1
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 2
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 3
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 4
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 5
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 6
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644698
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодная индикация, звуковая сигнализация. уровень шума менее 50 дб. входное напряжение настраивается 208, 220, 240в. выходное напряжение настраивается 200, 208, 220, 240в
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
380
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
24.78

Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01)

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании Связь Инжиниринг представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашей электроники и оборудования от перебоев в электроснабжении. Модель, весом 13,8 кг, демонстрирует внушительные характеристики, обеспечивая активную мощность в 1000 Вт и полную мощность в 1000 В·А. Среди ключевых особенностей ИБП стоит выделить его способность поглощать импульсы с энергией до 380 Дж, что значительно снижает риски повреждения подключенных устройств из-за скачков напряжения. В наличии восемь розеток для подключения различных приборов, которые будут защищены от непредсказуемых перебоев. Особое внимание заслуживает тип выходного напряжения — чистая синусоида, что особо важно для особо чувствительной электроники, такой как серверы и медицинское оборудование. Форм-фактор устройства Rack/Tower обеспечивает гибкость установки, позволяя интегрировать ИБП в стойку или устанавливать его как отдельно стоящий блок. Данная модель относится к категории ИБП с двойным преобразованием (Онлайн), что обеспечивает максимальную надежность и непрерывность подачи качественного питания. Поддержка однофазной системы с диапазоном входного напряжения от 110 до 300 В делает устройство универсальным для использования в самых различных условиях. Быстрая скорость переключения на батарею — всего 6 мс — обеспечивает моментальную реакцию в случае отключения питания, а время работы при полной нагрузке составляет до 5 минут, что достаточно для безопасного завершения процессов или запуска резервных систем. Эта модель от Связь Инжиниринг является отличным выбором для ситуаций, требующих высокой степени надежности и защиты оборудования от сбоев и непредвиденных обстоятельств.

Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодная индикация, звуковая сигнализация. уровень шума менее 50 дб. входное напряжение настраивается 208, 220, 240в. выходное напряжение настраивается 200, 208, 220, 240в
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
110
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
380
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании Связь Инжиниринг представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашей электроники и оборудования от перебоев в электроснабжении. Модель, весом 13,8 кг, демонстрирует внушительные характеристики, обеспечивая активную мощность в 1000 Вт и полную мощность в 1000 В·А. Среди ключевых особенностей ИБП стоит выделить его способность поглощать импульсы с энергией до 380 Дж, что значительно снижает риски повреждения подключенных устройств из-за скачков напряжения. В наличии восемь розеток для подключения различных приборов, которые будут защищены от непредсказуемых перебоев. Особое внимание заслуживает тип выходного напряжения — чистая синусоида, что особо важно для особо чувствительной электроники, такой как серверы и медицинское оборудование. Форм-фактор устройства Rack/Tower обеспечивает гибкость установки, позволяя интегрировать ИБП в стойку или устанавливать его как отдельно стоящий блок. Данная модель относится к категории ИБП с двойным преобразованием (Онлайн), что обеспечивает максимальную надежность и непрерывность подачи качественного питания. Поддержка однофазной системы с диапазоном входного напряжения от 110 до 300 В делает устройство универсальным для использования в самых различных условиях. Быстрая скорость переключения на батарею — всего 6 мс — обеспечивает моментальную реакцию в случае отключения питания, а время работы при полной нагрузке составляет до 5 минут, что достаточно для безопасного завершения процессов или запуска резервных систем. Эта модель от Связь Инжиниринг является отличным выбором для ситуаций, требующих высокой степени надежности и защиты оборудования от сбоев и непредвиденных обстоятельств.
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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1КА.10-11 1000W (АПСМ.435241.024-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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