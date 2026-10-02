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Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 730 руб. 
Начислим 2523 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257017
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U
135 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
440
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х20
Вес, кг.
34.2

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U

Источники бесперебойного питания от CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель весом 27,6 кг обеспечивает высочайший уровень защиты, включая оборону локальной сети и телефонной линии. С форм-фактором Rack/Tower, эта система является универсальным вариантом для установки в различных условиях. Благодаря технологии двойного преобразования (онлайн-топология), ИБП гарантирует стабильное питание вашего оборудования с выдачей чистой синусоидальной формы напряжения, обеспечивая полную мощность 3000 В·А и активную мощность 2700 Вт. ИБП от CyberPower оснащён 9 розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить и защитить все необходимые устройства. В критических ситуациях, таких как внезапные скачки напряжения, аппарат поглощает до 440 Дж энергии импульса, обеспечивая тем самым дополнительную безопасность вашей технике. При полной нагрузке устройство может поддерживать оборудование до 4 минут, что позволит сохранить важные данные и корректно завершить все текущие процессы. Идеально подходящие для использования в корпоративной среде, данные источники бесперебойного питания предоставляют непрерывную защиту и стабильную работу вашей сети. Бренд CyberPower гарантирует высокое качество и надежность каждого своего решения.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
160
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
440
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания от CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель весом 27,6 кг обеспечивает высочайший уровень защиты, включая оборону локальной сети и телефонной линии. С форм-фактором Rack/Tower, эта система является универсальным вариантом для установки в различных условиях. Благодаря технологии двойного преобразования (онлайн-топология), ИБП гарантирует стабильное питание вашего оборудования с выдачей чистой синусоидальной формы напряжения, обеспечивая полную мощность 3000 В·А и активную мощность 2700 Вт. ИБП от CyberPower оснащён 9 розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить и защитить все необходимые устройства. В критических ситуациях, таких как внезапные скачки напряжения, аппарат поглощает до 440 Дж энергии импульса, обеспечивая тем самым дополнительную безопасность вашей технике. При полной нагрузке устройство может поддерживать оборудование до 4 минут, что позволит сохранить важные данные и корректно завершить все текущие процессы. Идеально подходящие для использования в корпоративной среде, данные источники бесперебойного питания предоставляют непрерывную защиту и стабильную работу вашей сети. Бренд CyberPower гарантирует высокое качество и надежность каждого своего решения.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 135730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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