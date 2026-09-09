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ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI

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ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI - фото 1
ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI - фото 2
ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI - фото 3
ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI - фото 4
ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI - фото 1
  • ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI - фото 2
  • ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI - фото 3
  • ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI - фото 4
  • ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
192 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285820
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
432
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х60х23
Вес, кг.
29.6

Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI

Источники бесперебойного питания APC представляют собой надежный и эффективный инструмент для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП обладает весом в 21 кг и может обеспечить активную мощность в 1000 Вт, что делает его идеальным выбором для серверных комнат и критически важных систем. Устройство оснащено шестью розетками с питанием от батареи, предоставляя вам возможность подключить необходимое количество устройств для бесперебойной работы. При этом максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 432 Дж, что защищает вашу технику от скачков напряжения. Общая мощность Источника бесперебойного питания составляет 1000 В·А, а благодаря технологии с двойным преобразованием (онлайн-топология), устройство обеспечивает непрерывную подачу чистой синусоидальной формы напряжения, что особенно важно для обеспечения стабильной работы высокочувствительного оборудования. ИБП APC поддерживает защиту локальной сети и рассчитан на работу с однофазной сетью. В условиях полной нагрузки устройство способно работать в течение 4 минут, что позволяет завершить работу систем правильно или перейти на резервные решения при необходимости. Кроме того, данный источник бесперебойного питания имеет форм-фактор Rack/Tower, что обеспечивает гибкость в установке – вы можете разместить его в стандартной серверной стойке или использовать как напольный вариант. Минимальное входное напряжение, при котором устройство продолжает эффективно работать, составляет 160 В. Выбирая ИБП от бренда APC, вы получаете надежную защиту и уверенность в стабильной работе вашего оборудования при любых перебоях электросети.

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
160
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
432
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания APC представляют собой надежный и эффективный инструмент для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП обладает весом в 21 кг и может обеспечить активную мощность в 1000 Вт, что делает его идеальным выбором для серверных комнат и критически важных систем. Устройство оснащено шестью розетками с питанием от батареи, предоставляя вам возможность подключить необходимое количество устройств для бесперебойной работы. При этом максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 432 Дж, что защищает вашу технику от скачков напряжения. Общая мощность Источника бесперебойного питания составляет 1000 В·А, а благодаря технологии с двойным преобразованием (онлайн-топология), устройство обеспечивает непрерывную подачу чистой синусоидальной формы напряжения, что особенно важно для обеспечения стабильной работы высокочувствительного оборудования. ИБП APC поддерживает защиту локальной сети и рассчитан на работу с однофазной сетью. В условиях полной нагрузки устройство способно работать в течение 4 минут, что позволяет завершить работу систем правильно или перейти на резервные решения при необходимости. Кроме того, данный источник бесперебойного питания имеет форм-фактор Rack/Tower, что обеспечивает гибкость в установке – вы можете разместить его в стандартной серверной стойке или использовать как напольный вариант. Минимальное входное напряжение, при котором устройство продолжает эффективно работать, составляет 160 В. Выбирая ИБП от бренда APC, вы получаете надежную защиту и уверенность в стабильной работе вашего оборудования при любых перебоях электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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