ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI
Источники бесперебойного питания APC представляют собой надежный и эффективный инструмент для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП обладает весом в 21 кг и может обеспечить активную мощность в 1000 Вт, что делает его идеальным выбором для серверных комнат и критически важных систем. Устройство оснащено шестью розетками с питанием от батареи, предоставляя вам возможность подключить необходимое количество устройств для бесперебойной работы. При этом максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 432 Дж, что защищает вашу технику от скачков напряжения. Общая мощность Источника бесперебойного питания составляет 1000 В·А, а благодаря технологии с двойным преобразованием (онлайн-топология), устройство обеспечивает непрерывную подачу чистой синусоидальной формы напряжения, что особенно важно для обеспечения стабильной работы высокочувствительного оборудования. ИБП APC поддерживает защиту локальной сети и рассчитан на работу с однофазной сетью. В условиях полной нагрузки устройство способно работать в течение 4 минут, что позволяет завершить работу систем правильно или перейти на резервные решения при необходимости. Кроме того, данный источник бесперебойного питания имеет форм-фактор Rack/Tower, что обеспечивает гибкость в установке – вы можете разместить его в стандартной серверной стойке или использовать как напольный вариант. Минимальное входное напряжение, при котором устройство продолжает эффективно работать, составляет 160 В. Выбирая ИБП от бренда APC, вы получаете надежную защиту и уверенность в стабильной работе вашего оборудования при любых перебоях электросети.
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором
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