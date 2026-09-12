Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный
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Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Тип розеток
IEC-320-C19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
208 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702703
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Россия
Особенности
звуковая индикация
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
208-478 В
Максимальная поглощаемая энергия импульса
564
Тип розеток
IEC-320-C19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х13
Вес, кг.
38
Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный
Онлайн ИБП СИПБ6КД.10-31/БПС двойного преобразования с трехфазным входом и однофазным выходом полной мощностью 6 кВА для установки в 19 стойку или на пол. Раздельный ввод байпас для повышения надежности системы и информативный цветной ЖК-дисплей. Выходной коэффициент мощности 1.0. Параллельная работа до четырех ИБП. Аккумуляторы во внешних батарейных блоках для удобства монтажа и замены. Совместимость с генераторными установками и высокая перегрузочная способность.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Бренд
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Производство
Россия
Особенности
звуковая индикация
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Мин. входное напряжение, В
208-478 В
Максимальная поглощаемая энергия импульса
564
Тип розеток
IEC-320-C19
Страна производитель
Китай
Онлайн ИБП СИПБ6КД.10-31/БПС двойного преобразования с трехфазным входом и однофазным выходом полной мощностью 6 кВА для установки в 19 стойку или на пол. Раздельный ввод байпас для повышения надежности системы и информативный цветной ЖК-дисплей. Выходной коэффициент мощности 1.0. Параллельная работа до четырех ИБП. Аккумуляторы во внешних батарейных блоках для удобства монтажа и замены. Совместимость с генераторными установками и высокая перегрузочная способность.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ6КД.10-31/БПС 6000Вт 6000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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