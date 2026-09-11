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Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Общее количество розеток
10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
219 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541270
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Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Macan MAC-6000
Источники бесперебойного питания серии MACAN выполнены по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети. Высокий коэффициент мощности (PF=1) обеспечивает максимальную производительность. Полезными при эксплуатации будут работа в режиме высокой эффективности, возможность подключения внешних батарейных блоков для получения необходимого времени автономии. ИБП оснащен шестиступенчатым вентилятором с регулируемой скоростью для снижения уровня шума и экономии электроэнергии. Все модели MAC оснащены многофункциональным ЖК-дисплеем, а также портами USB и RS-232 и внутренним слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удалённого управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального ПО.
Источники бесперебойного питания серии MACAN выполнены по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети. Высокий коэффициент мощности (PF=1) обеспечивает максимальную производительность. Полезными при эксплуатации будут работа в режиме высокой эффективности, возможность подключения внешних батарейных блоков для получения необходимого времени автономии. ИБП оснащен шестиступенчатым вентилятором с регулируемой скоростью для снижения уровня шума и экономии электроэнергии. Все модели MAC оснащены многофункциональным ЖК-дисплеем, а также портами USB и RS-232 и внутренним слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удалённого управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального ПО.
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