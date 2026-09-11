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Источник бесперебойного питания Powercom Macan MAC-6000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Powercom Macan MAC-6000

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Источник бесперебойного питания Powercom Macan MAC-6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Общее количество розеток
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
219 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541270
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
3245
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
Размеры в упаковке, см
90х65х40
Вес, кг.
125

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Macan MAC-6000

Источники бесперебойного питания серии MACAN выполнены по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети. Высокий коэффициент мощности (PF=1) обеспечивает максимальную производительность. Полезными при эксплуатации будут работа в режиме высокой эффективности, возможность подключения внешних батарейных блоков для получения необходимого времени автономии. ИБП оснащен шестиступенчатым вентилятором с регулируемой скоростью для снижения уровня шума и экономии электроэнергии. Все модели MAC оснащены многофункциональным ЖК-дисплеем, а также портами USB и RS-232 и внутренним слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удалённого управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального ПО.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom Macan MAC-6000




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
3245
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
Описание
Источники бесперебойного питания серии MACAN выполнены по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети. Высокий коэффициент мощности (PF=1) обеспечивает максимальную производительность. Полезными при эксплуатации будут работа в режиме высокой эффективности, возможность подключения внешних батарейных блоков для получения необходимого времени автономии. ИБП оснащен шестиступенчатым вентилятором с регулируемой скоростью для снижения уровня шума и экономии электроэнергии. Все модели MAC оснащены многофункциональным ЖК-дисплеем, а также портами USB и RS-232 и внутренним слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удалённого управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального ПО.
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Отзывы


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