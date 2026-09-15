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ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W

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ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W - фото 1
ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W - фото 2
ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W - фото 3
ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W - фото 1
  • ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W - фото 2
  • ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W - фото 3
  • ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
298 650 руб. 
Начислим 5485 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W
298 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
оснащена съемным ЖК-дисплеем для перемещения панели в целях повышения удобства мониторинга
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1335
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х20
Вес, кг.
31

Описание товара ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower с весом 32 кг представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электропитании. Эта модель обладает активной мощностью 2700 Вт и полной мощностью 3000 ВА, что обеспечивает эффективную поддержку подключенных устройств в случае аварийного отключения электроэнергии. Благодаря форм-фактору Rack/Tower, данный ИБП легко интегрируется в различные серверные и сетевые установки. ИБП CyberPower выполнен по технологии двойного преобразования, что обеспечивает двойную защиту от различных факторов нестабильности электросети. Входное напряжение может варьировать от 140 В до 300 В, а активная фильтрация позволяет поглощать энергию импульсов до 1335 Дж. Измененная синусоида формы напряжения способствует качественной поддержке подключенных устройств, обеспечивая стабильное электропитание. Эта модель включает в себя 9 розеток для подключения необходимого оборудования. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные в случае экстренного отключения. Используемая свинцово-кислотная батарея гарантирует высокую производительность и долговечность устройства. ИБП CyberPower — это идеальное решение для бизнеса и дома, обеспечивающее непрерывную защиту и бесперебойное питание ваших критически важных систем.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
оснащена съемным ЖК-дисплеем для перемещения панели в целях повышения удобства мониторинга
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1335
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower с весом 32 кг представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электропитании. Эта модель обладает активной мощностью 2700 Вт и полной мощностью 3000 ВА, что обеспечивает эффективную поддержку подключенных устройств в случае аварийного отключения электроэнергии. Благодаря форм-фактору Rack/Tower, данный ИБП легко интегрируется в различные серверные и сетевые установки. ИБП CyberPower выполнен по технологии двойного преобразования, что обеспечивает двойную защиту от различных факторов нестабильности электросети. Входное напряжение может варьировать от 140 В до 300 В, а активная фильтрация позволяет поглощать энергию импульсов до 1335 Дж. Измененная синусоида формы напряжения способствует качественной поддержке подключенных устройств, обеспечивая стабильное электропитание. Эта модель включает в себя 9 розеток для подключения необходимого оборудования. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные в случае экстренного отключения. Используемая свинцово-кислотная батарея гарантирует высокую производительность и долговечность устройства. ИБП CyberPower — это идеальное решение для бизнеса и дома, обеспечивающее непрерывную защиту и бесперебойное питание ваших критически важных систем.
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Отзывы


ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W - стоимость товара 298650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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