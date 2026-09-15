ИБП Бастион SKAT-UPS 6000ВА/5400Вт RACK
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 480 руб.
В наличии
Код товара: 569503
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
180 480 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
20
Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 6000ВА/5400Вт RACK
Обеспечить бесперебойную работу ответственного оборудования (серверов, систем безопасности и телекоммуникационного оборудования) на особо важных объектах — одна из важнейших задач. Так как проблемы с электропитанием (отключение, скачки напряжения и т. п.) могут привести к последствиям, материальный ущерб от которых будет намного больше стоимости всей системы ЦОД, ОПС, ССТV, СКУД, ПЦН и т.д. Организовать качественное питание этих систем можно с помощью специализированного источника бесперебойного питания SKAT-UPS 6000 RACK. Основные преимущества перед обычными источниками питания — высокая мощность (до 6000 ВА), надежность () и возможность обеспечения длительного резерва системы — зависит исключительно от ёмкости АКБ.
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Обеспечить бесперебойную работу ответственного оборудования (серверов, систем безопасности и телекоммуникационного оборудования) на особо важных объектах — одна из важнейших задач. Так как проблемы с электропитанием (отключение, скачки напряжения и т. п.) могут привести к последствиям, материальный ущерб от которых будет намного больше стоимости всей системы ЦОД, ОПС, ССТV, СКУД, ПЦН и т.д. Организовать качественное питание этих систем можно с помощью специализированного источника бесперебойного питания SKAT-UPS 6000 RACK. Основные преимущества перед обычными источниками питания — высокая мощность (до 6000 ВА), надежность () и возможность обеспечения длительного резерва системы — зависит исключительно от ёмкости АКБ.
Купить ИБП Бастион SKAT-UPS 6000ВА/5400Вт RACK - по цене 180480 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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