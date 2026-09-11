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ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V

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ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V - фото 1
ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V - фото 2
ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V - фото 3
ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V - фото 4
ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1300
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V - фото 1
  • ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V - фото 2
  • ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V - фото 3
  • ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V - фото 4
  • ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
168 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55772
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1300
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х59х25
Вес, кг.
33

Описание товара ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V

Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда APC представляют собой надежные устройства, разработанные для защиты вашего оборудования от перебоев электроэнергии. Данная модель с форм-фактором Rack весит 26 кг и предлагает активную мощность 1300 Вт, а полная мощность составляет 2000 В·А. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает высокое качество выходного сигнала благодаря чистой синусоидальной форме напряжения. Устройство поддерживает защиту локальной сети, однако защита телефонной линии не предусмотрена. При пиковых нагрузках оно способно поглощать энергию импульса до 300 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность вашим устройствам. ИБП оснащён шестью розетками для удобного подключения различного оборудования. В обычных условиях время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск перезагрузки или повреждения подключенных устройств. Несмотря на вес в 26 кг, продукт эффективно функционирует с одной фазой и имеет время работы при полной нагрузке до 3 минут, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или перехода на резервный источник питания. Эти технические характеристики делают ИБП APC идеальным решением для использования в серверных и других критически важных средах, где необходима надежная защита и непрерывная работа оборудования.

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1300
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
3
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда APC представляют собой надежные устройства, разработанные для защиты вашего оборудования от перебоев электроэнергии. Данная модель с форм-фактором Rack весит 26 кг и предлагает активную мощность 1300 Вт, а полная мощность составляет 2000 В·А. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает высокое качество выходного сигнала благодаря чистой синусоидальной форме напряжения. Устройство поддерживает защиту локальной сети, однако защита телефонной линии не предусмотрена. При пиковых нагрузках оно способно поглощать энергию импульса до 300 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность вашим устройствам. ИБП оснащён шестью розетками для удобного подключения различного оборудования. В обычных условиях время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск перезагрузки или повреждения подключенных устройств. Несмотря на вес в 26 кг, продукт эффективно функционирует с одной фазой и имеет время работы при полной нагрузке до 3 минут, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или перехода на резервный источник питания. Эти технические характеристики делают ИБП APC идеальным решением для использования в серверных и других критически важных средах, где необходима надежная защита и непрерывная работа оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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