ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI)
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Характеристики
Описание товара ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRT 1000 ВА (SRTSE1000RTXLI)
Источники бесперебойного питания Systeme Electric представляют собой надежное решение для обеспечения стабильного электроснабжения критически важного оборудования. Этот ИБП, мощностью 1000 Вт (или 1000 В·А), обеспечивает активную защиту ваших устройств благодаря использованию технологии двойного преобразования (онлайн), что гарантирует непрерывное и чистое питание. Одной из ключевых особенностей этого устройства является чистая синусоидальная форма напряжения, что делает его идеальным для чувствительной электронной техники, включая серверы и телекоммуникационные системы. Универсальный форм-фактор Rack/Tower позволяет установить ИБП как в стойку, так и вертикально, что обеспечивает гибкость в организации рабочего пространства. ИБП оснащен восьмью розетками типа C13, что позволяет подключать разнообразное оборудование без необходимости в дополнительных переходниках или удлинителях. Встроенный свинцово-кислотный аккумулятор обеспечивает работу системы при полной нагрузке до 4 минут, что позволяет сохранить данные и безопасно завершить работу в случае сбоя питания. Устройство поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 160 до 280 В, что особенно важно при нестабильном электроснабжении; это защищает оборудование от потенциальных повреждений, вызванных перепадами напряжения. При весе всего 14,1 кг, Systeme Electric удобно транспортировать и устанавливать, что делает его отличным выбором для разнообразных офисных и домашних условий.
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