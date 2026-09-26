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Источник бесперебойного питания CyberPower PR2200ELCDSL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower PR2200ELCDSL

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Источник бесперебойного питания CyberPower PR2200ELCDSL - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1980
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR2200ELCDSL - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR2200ELCDSL - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR2200ELCDSL - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR2200ELCDSL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257000
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1980
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х30
Вес, кг.
24.5

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower PR2200ELCDSL

Источник бесперебойного питания CyberPower — это надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает активную мощность в 1980 Вт и полную мощность в 2200 В·А, что делает его идеальным выбором для различных применений. Основные характеристики устройства включают в себя защиту локальной сети, что позволяет предотвратить повреждение оборудования из-за перепадов и скачков напряжения. CyberPower оснащен девятью розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают бесперебойную работу подключенных устройств в критические моменты. Максимально поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что позволяет эффективно справляться с импульсными перенапряжениями. ИБП выполнен в форм-факторе Tower и обладает одной фазой подключения. Он использует технологию модифицированной синусоиды для формирования выходного напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает мгновенное реагирование на отключение сетевого питания. При полной нагрузке ИБП способен обеспечить работу устройств в течение 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы компьютеров и серверов. С весом в 25,5 кг, он достаточно компактен для простого размещения в офисе или дома, предоставляя мощную защиту для вашего оборудования. Бренд CyberPower известен своим качеством и надежностью, предоставляя своим пользователям уверенность в постоянной защите электроники.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower PR2200ELCDSL




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1980
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания CyberPower — это надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает активную мощность в 1980 Вт и полную мощность в 2200 В·А, что делает его идеальным выбором для различных применений. Основные характеристики устройства включают в себя защиту локальной сети, что позволяет предотвратить повреждение оборудования из-за перепадов и скачков напряжения. CyberPower оснащен девятью розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают бесперебойную работу подключенных устройств в критические моменты. Максимально поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что позволяет эффективно справляться с импульсными перенапряжениями. ИБП выполнен в форм-факторе Tower и обладает одной фазой подключения. Он использует технологию модифицированной синусоиды для формирования выходного напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает мгновенное реагирование на отключение сетевого питания. При полной нагрузке ИБП способен обеспечить работу устройств в течение 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы компьютеров и серверов. С весом в 25,5 кг, он достаточно компактен для простого размещения в офисе или дома, предоставляя мощную защиту для вашего оборудования. Бренд CyberPower известен своим качеством и надежностью, предоставляя своим пользователям уверенность в постоянной защите электроники.
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Отзывы


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