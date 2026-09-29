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Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD

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Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD - фото 1
Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD - фото 2
Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD - фото 3
Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD - фото 4
Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD - фото 4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256998
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
286
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х30
Вес, кг.
25.1

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей электронной техники от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП весом 25,1 кг обладает активной мощностью 1350 Вт и полной мощностью 1500 В·А, что делает его идеальным выбором для офисного или домашнего использования. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, обеспечивая защиту всех ваших важных устройств. Время переключения на питание от батареи составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенную реакцию на неполадки в сети. ИБП также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, предотвращая повреждение оборудования от скачков напряжения. CyberPower предлагает отличные показатели максимальной поглощаемой энергии импульса в 405 Дж, что гарантирует надежную защиту от энергетических ударов и перепадов напряжения. Максимальное входное напряжение устройства составляет 286 В, что позволяет использовать его в различных условиях сети. Свинцово-кислотная батарея обеспечивает надежное резервное питание, а форм-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в помещении. CyberPower — это бренд, который ассоциируется с надежностью и качественной защитой для вашей техники, обеспечивая бесперебойную работу и защиту от неожиданностей электроснабжения.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
286
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей электронной техники от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП весом 25,1 кг обладает активной мощностью 1350 Вт и полной мощностью 1500 В·А, что делает его идеальным выбором для офисного или домашнего использования. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, обеспечивая защиту всех ваших важных устройств. Время переключения на питание от батареи составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенную реакцию на неполадки в сети. ИБП также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, предотвращая повреждение оборудования от скачков напряжения. CyberPower предлагает отличные показатели максимальной поглощаемой энергии импульса в 405 Дж, что гарантирует надежную защиту от энергетических ударов и перепадов напряжения. Максимальное входное напряжение устройства составляет 286 В, что позволяет использовать его в различных условиях сети. Свинцово-кислотная батарея обеспечивает надежное резервное питание, а форм-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в помещении. CyberPower — это бренд, который ассоциируется с надежностью и качественной защитой для вашей техники, обеспечивая бесперебойную работу и защиту от неожиданностей электроснабжения.
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Отзывы


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