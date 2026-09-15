Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366)
Источники бесперебойного питания Ippon предлагают надежное и стабильное оборудование для защиты ваших электронных устройств. Этот ИБП обладает впечатляющей активной мощностью в 3000 Вт и полной мощностью 3000 ВА, что делает его идеальным выбором для поддержки работы сложных систем и критически важных нагрузок. Устройство весит 26,2 кг и обладает универсальным форм-фактором Rack/Tower, благодаря чему может быть установлено как в стоечной, так и в напольной конфигурации, в зависимости от ваших нужд. Используемая топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает максимальную защиту и стабильность выходного напряжения, что особенно важно в условиях нестабильной электрической сети. ИБП имеет 9 розеток с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключать несколько устройств, не опасаясь перебоев в подаче электроэнергии. Поддержка нагрузки осуществляется при входном напряжении от 160 до 300 В, что делает устройство крайне гибким и адаптивным к различным условиям эксплуатации. Отличительной особенностью источника Ippon является выходная форма напряжения в виде чистой синусоиды, что гарантирует качественное питание для наиболее требовательных электронных устройств. Кроме того, ИБП обеспечивает защиту как телефонной линии, так и локальной сети, что является дополнительным уровнем безопасности для вашего оборудования. Бренд Ippon известен своей надёжностью и высоким качеством продукции, предоставляя пользователям уверенность в долгосрочной и стабильной защите их критически важной электроники.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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