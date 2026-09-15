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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366)

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 13
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 14
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 15
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 14
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 15
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
163 490 руб. 
Начислим 8880 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595537
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366)
163 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
возможность установки в стойку, холодный старт
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х24
Вес, кг.
30.8

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366)

Источники бесперебойного питания Ippon предлагают надежное и стабильное оборудование для защиты ваших электронных устройств. Этот ИБП обладает впечатляющей активной мощностью в 3000 Вт и полной мощностью 3000 ВА, что делает его идеальным выбором для поддержки работы сложных систем и критически важных нагрузок. Устройство весит 26,2 кг и обладает универсальным форм-фактором Rack/Tower, благодаря чему может быть установлено как в стоечной, так и в напольной конфигурации, в зависимости от ваших нужд. Используемая топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает максимальную защиту и стабильность выходного напряжения, что особенно важно в условиях нестабильной электрической сети. ИБП имеет 9 розеток с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключать несколько устройств, не опасаясь перебоев в подаче электроэнергии. Поддержка нагрузки осуществляется при входном напряжении от 160 до 300 В, что делает устройство крайне гибким и адаптивным к различным условиям эксплуатации. Отличительной особенностью источника Ippon является выходная форма напряжения в виде чистой синусоиды, что гарантирует качественное питание для наиболее требовательных электронных устройств. Кроме того, ИБП обеспечивает защиту как телефонной линии, так и локальной сети, что является дополнительным уровнем безопасности для вашего оборудования. Бренд Ippon известен своей надёжностью и высоким качеством продукции, предоставляя пользователям уверенность в долгосрочной и стабильной защите их критически важной электроники.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА черный (1398366)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
возможность установки в стойку, холодный старт
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon предлагают надежное и стабильное оборудование для защиты ваших электронных устройств. Этот ИБП обладает впечатляющей активной мощностью в 3000 Вт и полной мощностью 3000 ВА, что делает его идеальным выбором для поддержки работы сложных систем и критически важных нагрузок. Устройство весит 26,2 кг и обладает универсальным форм-фактором Rack/Tower, благодаря чему может быть установлено как в стоечной, так и в напольной конфигурации, в зависимости от ваших нужд. Используемая топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает максимальную защиту и стабильность выходного напряжения, что особенно важно в условиях нестабильной электрической сети. ИБП имеет 9 розеток с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключать несколько устройств, не опасаясь перебоев в подаче электроэнергии. Поддержка нагрузки осуществляется при входном напряжении от 160 до 300 В, что делает устройство крайне гибким и адаптивным к различным условиям эксплуатации. Отличительной особенностью источника Ippon является выходная форма напряжения в виде чистой синусоиды, что гарантирует качественное питание для наиболее требовательных электронных устройств. Кроме того, ИБП обеспечивает защиту как телефонной линии, так и локальной сети, что является дополнительным уровнем безопасности для вашего оборудования. Бренд Ippon известен своей надёжностью и высоким качеством продукции, предоставляя пользователям уверенность в долгосрочной и стабильной защите их критически важной электроники.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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