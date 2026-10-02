Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850E
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850E
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электросети. Эта модель характеризуется линейно-интерактивной топологией и предназначена для использования в различных условиях благодаря своей универсальной башенной (Tower) конструкции. С активной мощностью 425 Вт и полной мощностью 850 В·А, данный ИБП способен обеспечить надежное питание для подключенных устройств. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет минимизировать риски потери данных или повреждения оборудования во время отключений электроэнергии. ИБП имеет две розетки с питанием от батареи, которые могут использоваться для наиболее критически важных устройств, обеспечивая им автономную работу при сбоях в электроснабжении. Общий вес устройства составляет 4,2 кг, что облегчает его установку и транспортировку. Дополнительными преимуществами данной модели являются защита локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. ИБП от CyberPower обеспечивает выходное напряжение с модифицированной синусоидальной формой, что делает его подходящим для большинства офисных и домашних устройств. Преимущества использования ИБП CyberPower включают в себя надежную защиту от помех в электросети, сокращение времени простоя и обеспечение стабильной работы оборудования в сложных условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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