Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный
Источники бесперебойного питания Powercom - это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель выделяется своими компактными размерами и эффективной производительностью. С весом всего в 4 кг, этот ИБП легко интегрируется в любую рабочую среду, обеспечивая активную мощность 360 Вт и полную мощность 600 В·А. Он снабжен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать одновременно несколько устройств, которые требуют постоянного энергоснабжения. Общая топология устройства - линейно-интерактивная, что гарантирует стабильную работу при изменениях напряжения. Форм-фактор Tower идеально вписывается в офисное или домашнее пространство. ИБП Powercom поддерживает время переключения на батарею всего в 2 мс, что обеспечивает быстрое реагирование при перебоях электропитания. Работая в однофазной системе, устройство сохраняет стабильное напряжение с диапазоном от 160 В до 275 В. К тому же, этот источник бесперебойного питания использует свинцово-кислотный аккумулятор, обеспечивая длительный срок службы и надежную поддержку в критических моментах. Тип формы напряжения - модифицированная синусоида, что делает ИБП Powercom идеальным выбором для бытовых и офисных устройств, поддерживая их работоспособность и защищая от непредвиденных сбоев в электроснабжении. С этим устройством ваш рабочий процесс будет оставаться под надежной защитой, независимо от внешних перемен в электросети.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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