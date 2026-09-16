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Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный

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Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702564
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х10
Вес, кг.
4.6

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный

Источники бесперебойного питания Powercom - это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель выделяется своими компактными размерами и эффективной производительностью. С весом всего в 4 кг, этот ИБП легко интегрируется в любую рабочую среду, обеспечивая активную мощность 360 Вт и полную мощность 600 В·А. Он снабжен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать одновременно несколько устройств, которые требуют постоянного энергоснабжения. Общая топология устройства - линейно-интерактивная, что гарантирует стабильную работу при изменениях напряжения. Форм-фактор Tower идеально вписывается в офисное или домашнее пространство. ИБП Powercom поддерживает время переключения на батарею всего в 2 мс, что обеспечивает быстрое реагирование при перебоях электропитания. Работая в однофазной системе, устройство сохраняет стабильное напряжение с диапазоном от 160 В до 275 В. К тому же, этот источник бесперебойного питания использует свинцово-кислотный аккумулятор, обеспечивая длительный срок службы и надежную поддержку в критических моментах. Тип формы напряжения - модифицированная синусоида, что делает ИБП Powercom идеальным выбором для бытовых и офисных устройств, поддерживая их работоспособность и защищая от непредвиденных сбоев в электроснабжении. С этим устройством ваш рабочий процесс будет оставаться под надежной защитой, независимо от внешних перемен в электросети.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
275
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom - это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель выделяется своими компактными размерами и эффективной производительностью. С весом всего в 4 кг, этот ИБП легко интегрируется в любую рабочую среду, обеспечивая активную мощность 360 Вт и полную мощность 600 В·А. Он снабжен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать одновременно несколько устройств, которые требуют постоянного энергоснабжения. Общая топология устройства - линейно-интерактивная, что гарантирует стабильную работу при изменениях напряжения. Форм-фактор Tower идеально вписывается в офисное или домашнее пространство. ИБП Powercom поддерживает время переключения на батарею всего в 2 мс, что обеспечивает быстрое реагирование при перебоях электропитания. Работая в однофазной системе, устройство сохраняет стабильное напряжение с диапазоном от 160 В до 275 В. К тому же, этот источник бесперебойного питания использует свинцово-кислотный аккумулятор, обеспечивая длительный срок службы и надежную поддержку в критических моментах. Тип формы напряжения - модифицированная синусоида, что делает ИБП Powercom идеальным выбором для бытовых и офисных устройств, поддерживая их работоспособность и защищая от непредвиденных сбоев в электроснабжении. С этим устройством ваш рабочий процесс будет оставаться под надежной защитой, независимо от внешних перемен в электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360Вт 600ВА черный - по цене 4090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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