Top.Mail.Ru
ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 1
ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 2
ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 3
ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 4
ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 5
ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 6
ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 7
ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 8
ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 1
  • ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 2
  • ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 3
  • ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 4
  • ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 5
  • ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 6
  • ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 7
  • ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 8
  • ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477)
4 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от КЗ, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
286х96х138 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х14
Вес, кг.
4.35

Описание товара ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477)

Источники бесперебойного питания Ippon — это надежные устройства, создающие безопасную среду для вашей техники и обеспечивающие бесперебойную работу в условиях нестабильного электроснабжения. Модель весит всего 4,1 кг и обеспечивает активную мощность в 360 Вт, что достаточно для защиты большинства бытовых и офисных устройств. Особенности данной модели включают наличие защиты локальной сети и телефонной линии, что чрезвычайно полезно для обеспечения безопасности всей вашей системы. Устройство оборудовано четырьмя розетками, три из которых получают питание от батареи, что позволяет вам подключать несколько устройств одновременно. Полная мощность ИБП составляет 650 В·А, а тип формы напряжения — модифицированная синусоида, что делает его пригодным для множества электронных устройств. Линейно-интерактивная топология и форм-фактор Tower обеспечивают простоту использования и удобную интеграцию в домашнем или офисном пространстве. Переключение на батарею происходит за 6 мс, что минимизирует влияние перебоев на ваше оборудование. Однако при полной нагрузке время работы составляет всего 1 минуту, поэтому для рабочих станций с длительными процессами может потребоваться дополнительная поддержка энергии. ИБП Ippon — это идеальное решение для пользователей, которым нужны компактные и функциональные устройства, обеспечивающие надежную защиту электроники в условиях периодических перебоев в электропитании.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от КЗ, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
286х96х138 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon — это надежные устройства, создающие безопасную среду для вашей техники и обеспечивающие бесперебойную работу в условиях нестабильного электроснабжения. Модель весит всего 4,1 кг и обеспечивает активную мощность в 360 Вт, что достаточно для защиты большинства бытовых и офисных устройств. Особенности данной модели включают наличие защиты локальной сети и телефонной линии, что чрезвычайно полезно для обеспечения безопасности всей вашей системы. Устройство оборудовано четырьмя розетками, три из которых получают питание от батареи, что позволяет вам подключать несколько устройств одновременно. Полная мощность ИБП составляет 650 В·А, а тип формы напряжения — модифицированная синусоида, что делает его пригодным для множества электронных устройств. Линейно-интерактивная топология и форм-фактор Tower обеспечивают простоту использования и удобную интеграцию в домашнем или офисном пространстве. Переключение на батарею происходит за 6 мс, что минимизирует влияние перебоев на ваше оборудование. Однако при полной нагрузке время работы составляет всего 1 минуту, поэтому для рабочих станций с длительными процессами может потребоваться дополнительная поддержка энергии. ИБП Ippon — это идеальное решение для пользователей, которым нужны компактные и функциональные устройства, обеспечивающие надежную защиту электроники в условиях периодических перебоев в электропитании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...