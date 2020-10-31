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ИБП Ippon Innova RT 3000 2700Вт 3000ВА черный

Артикул: 55770
ИБП Ippon Innova RT 3000 2700Вт 3000ВА черный
71 810 руб. 
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+ 122 КэтКоинов
Артикул: 55770
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIppon
Тип товараИБП
Вес, кг29
Время переключения на батарею0 мс
Время работы при полной нагрузке15 мин
Входное напряжение120-276 В
Высота, см8.5
Выходная мощность3000 ВА / 2700 Вт
Длина, см60.5
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линиинет
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи9
Общее количество выходных разъёмов питания9
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПс двойным преобразованием
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см44
ИБП Ippon Innova RT 3000. Выходная мощность - 3000 ВА/2700 Вт. Входное напряжение - 120-276 В. 8 выходных разъемов питания.


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Самовывоз невозможен
ИБП Ippon Innova RT 3000 2700Вт 3000ВА черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 71810 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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