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ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI)

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ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 1
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 2
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 3
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 4
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 5
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 6
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 7
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 8
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 9
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 10
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 11
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 12
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 13
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 14
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 15
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 16
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 17
ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
18
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 1
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 2
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 3
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 4
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 5
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 6
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 7
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 8
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 9
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 10
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 11
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 12
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 13
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 14
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 15
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 16
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 17
  • ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646036
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Характеристики

Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
возможность замены батарей
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
18
Мин. входное напряжение, В
180
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.8х0.25
Вес, кг.
42

Описание товара ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Systeme Electric предназначены для обеспечения стабильной работы вашего оборудования даже при внезапных перебоях с электроэнергией. Этот ИБП весом 12 кг предлагает надежное решение для защиты ваших устройств благодаря ряду впечатляющих характеристик. Устройство обладает активной мощностью 1800 Вт и полной мощностью 2000 В·А, что позволяет эффективно защищать подключенные устройства от скачков напряжения и перебоев в электроснабжении. ИБП обеспечивает чистую синусоиду напряжения, что идеально подходит для чувствительного оборудования, благодаря использованию технологии двойного преобразования (онлайн). Системе можно доверять за счет шести розеток, которые позволяют подключить сразу несколько устройств. При этом ИБП поддерживает работу на протяжении 18 минут при полной нагрузке, что дает достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. Скорость переключения на батарею составляет 6 мс, что практически незаметно для подключенного оборудования, а диапазон входного напряжения варьируется от 180 В до 280 В, предлагая гибкость в различных условиях сети. ИБП Systeme Electric совместим с однофазными системами и оборудован свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей долгий срок службы и надежность. Уникальный форм-фактор Rack/Tower позволяет устанавливать устройство как в стойку, так и в башенный режим, что делает его универсальным решением для различной инфраструктуры. Это надежный и мощный источник бесперебойного питания, который обеспечивает высокую степень защиты вашего оборудования благодаря современным технологиям и качественному исполнению от бренда Systeme Electric.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI)




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Характеристики
Бренд
Systeme Electric
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
возможность замены батарей
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
18
Мин. входное напряжение, В
180
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Systeme Electric предназначены для обеспечения стабильной работы вашего оборудования даже при внезапных перебоях с электроэнергией. Этот ИБП весом 12 кг предлагает надежное решение для защиты ваших устройств благодаря ряду впечатляющих характеристик. Устройство обладает активной мощностью 1800 Вт и полной мощностью 2000 В·А, что позволяет эффективно защищать подключенные устройства от скачков напряжения и перебоев в электроснабжении. ИБП обеспечивает чистую синусоиду напряжения, что идеально подходит для чувствительного оборудования, благодаря использованию технологии двойного преобразования (онлайн). Системе можно доверять за счет шести розеток, которые позволяют подключить сразу несколько устройств. При этом ИБП поддерживает работу на протяжении 18 минут при полной нагрузке, что дает достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. Скорость переключения на батарею составляет 6 мс, что практически незаметно для подключенного оборудования, а диапазон входного напряжения варьируется от 180 В до 280 В, предлагая гибкость в различных условиях сети. ИБП Systeme Electric совместим с однофазными системами и оборудован свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей долгий срок службы и надежность. Уникальный форм-фактор Rack/Tower позволяет устанавливать устройство как в стойку, так и в башенный режим, что делает его универсальным решением для различной инфраструктуры. Это надежный и мощный источник бесперебойного питания, который обеспечивает высокую степень защиты вашего оборудования благодаря современным технологиям и качественному исполнению от бренда Systeme Electric.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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