ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI)
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Характеристики
Описание товара ИБП Systeme Electric Smart-Save Online SRV 2000 ВА (SRVSE2KRTXLI)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Systeme Electric предназначены для обеспечения стабильной работы вашего оборудования даже при внезапных перебоях с электроэнергией. Этот ИБП весом 12 кг предлагает надежное решение для защиты ваших устройств благодаря ряду впечатляющих характеристик. Устройство обладает активной мощностью 1800 Вт и полной мощностью 2000 В·А, что позволяет эффективно защищать подключенные устройства от скачков напряжения и перебоев в электроснабжении. ИБП обеспечивает чистую синусоиду напряжения, что идеально подходит для чувствительного оборудования, благодаря использованию технологии двойного преобразования (онлайн). Системе можно доверять за счет шести розеток, которые позволяют подключить сразу несколько устройств. При этом ИБП поддерживает работу на протяжении 18 минут при полной нагрузке, что дает достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. Скорость переключения на батарею составляет 6 мс, что практически незаметно для подключенного оборудования, а диапазон входного напряжения варьируется от 180 В до 280 В, предлагая гибкость в различных условиях сети. ИБП Systeme Electric совместим с однофазными системами и оборудован свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей долгий срок службы и надежность. Уникальный форм-фактор Rack/Tower позволяет устанавливать устройство как в стойку, так и в башенный режим, что делает его универсальным решением для различной инфраструктуры. Это надежный и мощный источник бесперебойного питания, который обеспечивает высокую степень защиты вашего оборудования благодаря современным технологиям и качественному исполнению от бренда Systeme Electric.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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