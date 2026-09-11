Источник бесперебойного питания Powerman Brick 800
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman Brick 800
POWERMAN BRICK 800 - линейно-интерактивный ИБП мощностью 800ВА. Выполнен в плоском корпусе, допускающем работу как в настольном, так и в навесном положении. Сочетает в себе функции ИБП, регулятора напряжения и сетевого фильтра. Большое количество розеток для подключения оборудования, как с батарейной поддержкой так и без нее, вынесено на лицевую панель ИБП. Позволяет организовать защиту питания компьютера и подключенной периферии (принтеры, сканеры и т.п.) оптимальным образом. Обеспечит надежную защиту ПК, рабочей станции, небольшого сервера, коммуникационного оборудования либо другой нагрузки небольшой мощности при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
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