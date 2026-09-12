Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс ФОРА 10000 10000Вт 10000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежные и высокоэффективные устройства, обеспечивающие защиту электрических приборов от перебоев в подаче электроэнергии. Модель, отличающаяся весом в 60 кг, обладает активной мощностью в 10000 Вт и полной мощностью в 10000 В·А, что позволяет ей поддерживать в рабочем состоянии даже самые требовательные к электроснабжению устройства. Этот ИБП оснащен клеммным блоком на 2 розетки, обеспечивая удобное подключение оборудования. Благодаря использованию технологии двойного преобразования и форме выходного напряжения в виде чистой синусоиды, устройство гарантирует стабильное электропитание с минимальными искажениями, что особенно важно для чувствительной техники. ИБП Импульс функционирует с трехфазной системой питания, обеспечивая широкий диапазон входных напряжений от 176 В до 288 В. Это позволяет использовать его в различных условиях эксплуатации, сохраняя при этом надежность и безопасность подключенного оборудования. Свинцово-кислотный аккумулятор, используемый в данном ИБП, гарантирует долговечность и стабильную работу устройства. Форм-фактор Tower обеспечивает удобное размещение в серверных и других помещениях с ограниченным пространством. ИБП Импульс — идеальное решение для организаций и частных лиц, которым необходимо надежное электроснабжение в условиях нестабильного напряжения.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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