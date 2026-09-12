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Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый

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Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 5
Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 6
Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 7
Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 8
Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 9
Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 10
Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 11
Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702720
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
5
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
310
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
483x133x530 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х48х9
Вес, кг.
17.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый

Онлайн ИБП SR1110L предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания в случае пропадания сетевого напряжения однофазной нагрузки суммарной мощностью 10 кВА /8 кВт, например: серверного оборудования и дата-центров; телеком оборудования и систем связи; медицинского диагностического оборудования; конвейерной и станочной техники; систем безопасности, видеонаблюдения и сигнализации. Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель SR1110L отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль SR1110L 8000Вт 10000ВА серый




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
8000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
5
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
310
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
483x133x530 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Онлайн ИБП SR1110L предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания в случае пропадания сетевого напряжения однофазной нагрузки суммарной мощностью 10 кВА /8 кВт, например: серверного оборудования и дата-центров; телеком оборудования и систем связи; медицинского диагностического оборудования; конвейерной и станочной техники; систем безопасности, видеонаблюдения и сигнализации. Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель SR1110L отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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