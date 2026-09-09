ИБП APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC
Источник бесперебойного питания (ИБП) APC — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Имея вес 29 кг, этот ИБП предлагает активную мощность в 1000 Вт и полную мощность в 1500 В·А, что делает его подходящим выбором для различных профессиональных и домашних сред. ИБП APC поддерживает линейно-интерактивную топологию и вырабатывает напряжение в форме чистой синусоиды, что обеспечивает оптимальную совместимость с чувствительной электроникой и продлевает срок службы подключенных устройств. Данное устройство сконструировано в форм-факторе Rack, что позволяет удобно установить его в стойку, экономя пространство в серверной. Для защиты и удобства эксплуатации ИБП оснащен несколькими функциями: он обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии от перенапряжений, что особенно важно для сохранности данных и оборудования. Устройство обладает четырьмя розетками с питанием от батареи, что дает возможность подключать к нему самые критически важные устройства. При полном заряде блок обеспечит до 7 минут работы при максимальной нагрузке, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы оборудования или включения резервных систем электропитания. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 459 Дж гарантирует надежную защиту от электрических скачков и перепадов напряжения. Этот ИБП предназначен для работы в однофазной системе, что обеспечивает его легкую интеграцию в большинство существующих электрических систем. Бренд APC славится своим высоким качеством и надежностью, предлагая решения, которым можно доверять. Независимо от того, защищаете ли вы серверное оборудование, рабочие станции или домашнюю электронику, ИБП APC является отличным выбором для обеспечения непрерывной работы и защиты ваших устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000 Вт, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS
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