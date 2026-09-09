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ИБП APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC

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ИБП APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC - фото 2
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ИБП APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
7
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC - фото 1
  • ИБП APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC - фото 2
  • ИБП APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC - фото 3
  • ИБП APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285810
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
7
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
459
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х59х22
Вес, кг.
25

Описание товара ИБП APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC

Источник бесперебойного питания (ИБП) APC — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Имея вес 29 кг, этот ИБП предлагает активную мощность в 1000 Вт и полную мощность в 1500 В·А, что делает его подходящим выбором для различных профессиональных и домашних сред. ИБП APC поддерживает линейно-интерактивную топологию и вырабатывает напряжение в форме чистой синусоиды, что обеспечивает оптимальную совместимость с чувствительной электроникой и продлевает срок службы подключенных устройств. Данное устройство сконструировано в форм-факторе Rack, что позволяет удобно установить его в стойку, экономя пространство в серверной. Для защиты и удобства эксплуатации ИБП оснащен несколькими функциями: он обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии от перенапряжений, что особенно важно для сохранности данных и оборудования. Устройство обладает четырьмя розетками с питанием от батареи, что дает возможность подключать к нему самые критически важные устройства. При полном заряде блок обеспечит до 7 минут работы при максимальной нагрузке, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы оборудования или включения резервных систем электропитания. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 459 Дж гарантирует надежную защиту от электрических скачков и перепадов напряжения. Этот ИБП предназначен для работы в однофазной системе, что обеспечивает его легкую интеграцию в большинство существующих электрических систем. Бренд APC славится своим высоким качеством и надежностью, предлагая решения, которым можно доверять. Независимо от того, защищаете ли вы серверное оборудование, рабочие станции или домашнюю электронику, ИБП APC является отличным выбором для обеспечения непрерывной работы и защиты ваших устройств.

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS SMT1500RMI2UNC




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
7
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
459
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) APC — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Имея вес 29 кг, этот ИБП предлагает активную мощность в 1000 Вт и полную мощность в 1500 В·А, что делает его подходящим выбором для различных профессиональных и домашних сред. ИБП APC поддерживает линейно-интерактивную топологию и вырабатывает напряжение в форме чистой синусоиды, что обеспечивает оптимальную совместимость с чувствительной электроникой и продлевает срок службы подключенных устройств. Данное устройство сконструировано в форм-факторе Rack, что позволяет удобно установить его в стойку, экономя пространство в серверной. Для защиты и удобства эксплуатации ИБП оснащен несколькими функциями: он обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии от перенапряжений, что особенно важно для сохранности данных и оборудования. Устройство обладает четырьмя розетками с питанием от батареи, что дает возможность подключать к нему самые критически важные устройства. При полном заряде блок обеспечит до 7 минут работы при максимальной нагрузке, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы оборудования или включения резервных систем электропитания. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 459 Дж гарантирует надежную защиту от электрических скачков и перепадов напряжения. Этот ИБП предназначен для работы в однофазной системе, что обеспечивает его легкую интеграцию в большинство существующих электрических систем. Бренд APC славится своим высоким качеством и надежностью, предлагая решения, которым можно доверять. Независимо от того, защищаете ли вы серверное оборудование, рабочие станции или домашнюю электронику, ИБП APC является отличным выбором для обеспечения непрерывной работы и защиты ваших устройств.
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Отзывы


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