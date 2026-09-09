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ИБП APC Smart-UPS SRT1000XLI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Smart-UPS SRT1000XLI

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП APC Smart-UPS SRT1000XLI - фото 1
  • ИБП APC Smart-UPS SRT1000XLI - фото 2
  • ИБП APC Smart-UPS SRT1000XLI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
159 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285822
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
432
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х60х23
Вес, кг.
29.6

Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT1000XLI

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель, выполненная в форм-факторе Rack/Tower, сочетает в себе инновационные технологии и высокую эффективность, обеспечивая активную мощность в 1000 Вт и полную мощность 1000 ВА. ИБП отличается топологией с двойным преобразованием (онлайн), что гарантирует максимальную защиту от всех видов электрических помех и чистую синусоидальную форму напряжения на выходе. Это особенно важно для критически важного оборудования, где стабильность и качество электропитания имеют первостепенное значение. Устройство оснащено шестью розетками с питанием от батареи, обеспечивая надежную защиту для самого важного оборудования. Защита локальной сети гарантируется, что способствует предотвращению возможных сбоев в работе сетевого оборудования в случае проблем с электричеством. ИБП способен поглощать энергию импульса до 432 Дж, обеспечивая дополнительный уровень защиты от резких перепадов напряжения. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что предоставляет достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. С весом 20,5 кг, это устройство является мощным и надежным решением для защиты вашего оборудования как в серверных помещениях, так и в офисах. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет устройству стабильно работать в условиях нестабильного электроснабжения. APC — это бренд, которому доверяют профессионалы по всему миру, и данный ИБП не является исключением, обеспечивая высокую производительность и надежную защиту.

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS SRT1000XLI




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
432
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель, выполненная в форм-факторе Rack/Tower, сочетает в себе инновационные технологии и высокую эффективность, обеспечивая активную мощность в 1000 Вт и полную мощность 1000 ВА. ИБП отличается топологией с двойным преобразованием (онлайн), что гарантирует максимальную защиту от всех видов электрических помех и чистую синусоидальную форму напряжения на выходе. Это особенно важно для критически важного оборудования, где стабильность и качество электропитания имеют первостепенное значение. Устройство оснащено шестью розетками с питанием от батареи, обеспечивая надежную защиту для самого важного оборудования. Защита локальной сети гарантируется, что способствует предотвращению возможных сбоев в работе сетевого оборудования в случае проблем с электричеством. ИБП способен поглощать энергию импульса до 432 Дж, обеспечивая дополнительный уровень защиты от резких перепадов напряжения. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что предоставляет достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. С весом 20,5 кг, это устройство является мощным и надежным решением для защиты вашего оборудования как в серверных помещениях, так и в офисах. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет устройству стабильно работать в условиях нестабильного электроснабжения. APC — это бренд, которому доверяют профессионалы по всему миру, и данный ИБП не является исключением, обеспечивая высокую производительность и надежную защиту.
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Отзывы


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