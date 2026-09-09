ИБП APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
168 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250944
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
защита от КЗ, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки, защита телефонной линии
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
600
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
490х89х432 мм
Размеры в упаковке, см
62х58х24
Вес, кг.
31
Описание товара ИБП APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U черный
ИБП APC SMX1500RMI2U - это источник бесперебойного питания, разработанный компанией APC by Schneider Electric. Это устройство обеспечивает надежную защиту от различных проблем, связанных с электропитанием, таких как перегрузка, короткое замыкание, высоковольтные импульсы и помехи.
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Теги товара: с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
защита от КЗ, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки, защита телефонной линии
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
600
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
490х89х432 мм
ИБП APC SMX1500RMI2U - это источник бесперебойного питания, разработанный компанией APC by Schneider Electric. Это устройство обеспечивает надежную защиту от различных проблем, связанных с электропитанием, таких как перегрузка, короткое замыкание, высоковольтные импульсы и помехи.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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