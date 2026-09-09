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ИБП APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U черный

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ИБП APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U черный - фото 1
ИБП APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U черный - фото 2
ИБП APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Общее количество розеток
8
  • ИБП APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U черный - фото 1
  • ИБП APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U черный - фото 2
  • ИБП APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
168 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250944
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Особенности
защита от КЗ, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки, защита телефонной линии
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
600
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
490х89х432 мм
Размеры в упаковке, см
62х58х24
Вес, кг.
31

Описание товара ИБП APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U черный

ИБП APC SMX1500RMI2U - это источник бесперебойного питания, разработанный компанией APC by Schneider Electric. Это устройство обеспечивает надежную защиту от различных проблем, связанных с электропитанием, таких как перегрузка, короткое замыкание, высоковольтные импульсы и помехи.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS X SMX1500RMI2U черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Особенности
защита от КЗ, защита от высоковольтных импульсов, защита от перегрузки, защита телефонной линии
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
600
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
490х89х432 мм
Описание
ИБП APC SMX1500RMI2U - это источник бесперебойного питания, разработанный компанией APC by Schneider Electric. Это устройство обеспечивает надежную защиту от различных проблем, связанных с электропитанием, таких как перегрузка, короткое замыкание, высоковольтные импульсы и помехи.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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