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Источник бесперебойного питания CyberPower OL2000ERTXL2U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower OL2000ERTXL2U

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
7
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL2000ERTXL2U - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL2000ERTXL2U - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL2000ERTXL2U - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OL2000ERTXL2U - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
194 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257013
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
7
Мин. входное напряжение, В
190
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1335
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х23
Вес, кг.
38

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OL2000ERTXL2U

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежные решения для защиты ваших устройств и сетей. Модель с весом 32 кг оснащена множеством функций, которые обеспечивают стабильное электроснабжение и защиту от различных помех. Одной из ключевых особенностей этого ИБП является топология с двойным преобразованием (Онлайн), которая обеспечивает максимально чистое и стабильное питание за счет применения технологии преобразования энергии в два этапа. Это решение идеально подходит для оборудования, чувствительного к качеству электропитания, благодаря типу формы напряжения — чистой синусоиде. ИБП поддерживает активную мощность 1800 Вт и полную мощность 2000 В·А, что позволяет ему стабильно работать даже при высоких нагрузках. Максимальное входное напряжение составляет 300 В, что делает устройство совместимым с различными системами электроснабжения. Модель предусматривает защиту как локальной сети, так и телефонной линии, добавляя дополнительный уровень безопасности для ваших коммуникационных сетей. В устройстве предусмотрено 9 розеток с питанием от батареи и столько же розеток в общем, что обеспечивает достаточную гибкость для подключения нескольких устройств одновременно. ИБП CyberPower имеет форм-фактор Rack/Tower, что позволяет использовать его как в стойке, так и в напольном размещении, в зависимости от специфики вашего оборудования. Устройство использует свинцово-кислотную батарею, обеспечивая надежное и долговечное функционирование. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 1335 Дж, что эффективно защищает ваше оборудование от всплесков напряжения. Этот ИБП подойдет как для профессионального использования в серверных и центрах обработки данных, так и для домашнего применения, где требуется надежная защита и стабильное энергоснабжение электронной техники.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower OL2000ERTXL2U




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
7
Мин. входное напряжение, В
190
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1335
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежные решения для защиты ваших устройств и сетей. Модель с весом 32 кг оснащена множеством функций, которые обеспечивают стабильное электроснабжение и защиту от различных помех. Одной из ключевых особенностей этого ИБП является топология с двойным преобразованием (Онлайн), которая обеспечивает максимально чистое и стабильное питание за счет применения технологии преобразования энергии в два этапа. Это решение идеально подходит для оборудования, чувствительного к качеству электропитания, благодаря типу формы напряжения — чистой синусоиде. ИБП поддерживает активную мощность 1800 Вт и полную мощность 2000 В·А, что позволяет ему стабильно работать даже при высоких нагрузках. Максимальное входное напряжение составляет 300 В, что делает устройство совместимым с различными системами электроснабжения. Модель предусматривает защиту как локальной сети, так и телефонной линии, добавляя дополнительный уровень безопасности для ваших коммуникационных сетей. В устройстве предусмотрено 9 розеток с питанием от батареи и столько же розеток в общем, что обеспечивает достаточную гибкость для подключения нескольких устройств одновременно. ИБП CyberPower имеет форм-фактор Rack/Tower, что позволяет использовать его как в стойке, так и в напольном размещении, в зависимости от специфики вашего оборудования. Устройство использует свинцово-кислотную батарею, обеспечивая надежное и долговечное функционирование. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 1335 Дж, что эффективно защищает ваше оборудование от всплесков напряжения. Этот ИБП подойдет как для профессионального использования в серверных и центрах обработки данных, так и для домашнего применения, где требуется надежная защита и стабильное энергоснабжение электронной техники.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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