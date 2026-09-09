Источник бесперебойного питания CyberPower OL2000ERTXL2U
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OL2000ERTXL2U
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежные решения для защиты ваших устройств и сетей. Модель с весом 32 кг оснащена множеством функций, которые обеспечивают стабильное электроснабжение и защиту от различных помех. Одной из ключевых особенностей этого ИБП является топология с двойным преобразованием (Онлайн), которая обеспечивает максимально чистое и стабильное питание за счет применения технологии преобразования энергии в два этапа. Это решение идеально подходит для оборудования, чувствительного к качеству электропитания, благодаря типу формы напряжения — чистой синусоиде. ИБП поддерживает активную мощность 1800 Вт и полную мощность 2000 В·А, что позволяет ему стабильно работать даже при высоких нагрузках. Максимальное входное напряжение составляет 300 В, что делает устройство совместимым с различными системами электроснабжения. Модель предусматривает защиту как локальной сети, так и телефонной линии, добавляя дополнительный уровень безопасности для ваших коммуникационных сетей. В устройстве предусмотрено 9 розеток с питанием от батареи и столько же розеток в общем, что обеспечивает достаточную гибкость для подключения нескольких устройств одновременно. ИБП CyberPower имеет форм-фактор Rack/Tower, что позволяет использовать его как в стойке, так и в напольном размещении, в зависимости от специфики вашего оборудования. Устройство использует свинцово-кислотную батарею, обеспечивая надежное и долговечное функционирование. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 1335 Дж, что эффективно защищает ваше оборудование от всплесков напряжения. Этот ИБП подойдет как для профессионального использования в серверных и центрах обработки данных, так и для домашнего применения, где требуется надежная защита и стабильное энергоснабжение электронной техники.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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