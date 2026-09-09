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ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный

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ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный - фото 1
ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный - фото 2
ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный - фото 3
ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный - фото 4
ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1980
Полная мощность, ВА
2200
Общее количество розеток
9
  • ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный - фото 1
  • ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный - фото 2
  • ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный - фото 3
  • ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный - фото 4
  • ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
218 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250905
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Особенности
звуковая сигнализация, ЖК-экран
Активная мощность, Вт
1980
Полная мощность, ВА
2200
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
645
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Габаритные размеры (ШхВхГ)
178х432х483 мм
Размеры в упаковке, см
80х60х35
Вес, кг.
50.1

Описание товара ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный

Источник бесперебойного питания ИБП APC Smart-Ups X 2200Va (SMX2200HV) представляет собой линейно-интерактивное решение, разработанное для обеспечения надежной защиты критически важного оборудования, такого как серверы, сетевые устройства, маршрутизаторы и другое чувствительное электронное оборудование, от проблем с электропитанием. Модель SMX2200HV отличается гибкостью установки, предлагая форм-фактор для монтажа в стойку (4U) или вертикальную установку в виде башни, что делает ее универсальным выбором для различных IT-сред.



Теги товара: APC Smart-UPS

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS X SMX2200HV черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Особенности
звуковая сигнализация, ЖК-экран
Активная мощность, Вт
1980
Полная мощность, ВА
2200
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
645
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Габаритные размеры (ШхВхГ)
178х432х483 мм
Описание
Источник бесперебойного питания ИБП APC Smart-Ups X 2200Va (SMX2200HV) представляет собой линейно-интерактивное решение, разработанное для обеспечения надежной защиты критически важного оборудования, такого как серверы, сетевые устройства, маршрутизаторы и другое чувствительное электронное оборудование, от проблем с электропитанием. Модель SMX2200HV отличается гибкостью установки, предлагая форм-фактор для монтажа в стойку (4U) или вертикальную установку в виде башни, что делает ее универсальным выбором для различных IT-сред.


Теги товара: APC Smart-UPS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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