ИБП APC Smart-UPS C SMC3000I
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
208 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 55773
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Размеры в упаковке, см
75х68х37
Вес, кг.
52
Описание товара ИБП APC Smart-UPS C SMC3000I
ИБП APC Smart-UPS C SMC3000I. Выходная мощность - 3000 ВА, 2100 Вт. Вес - 43 кг.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2100
Полная мощность, ВА
3000
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
ИБП APC Smart-UPS C SMC3000I. Выходная мощность - 3000 ВА, 2100 Вт. Вес - 43 кг.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
ИБП APC Smart-UPS C SMC3000I - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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