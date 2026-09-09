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ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC

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ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC - фото 1
ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC - фото 2
ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC - фото 3
ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC - фото 4
ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC - фото 1
  • ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC - фото 2
  • ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC - фото 3
  • ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC - фото 4
  • ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
239 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285821
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
432 х 505 х 85 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х60х24
Вес, кг.
32

Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC

Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от неожиданных сбоев в энергоснабжении. Данная модель сочетает в себе функциональность и высокую производительность, что делает её идеальной для использования в критически важных сферах. Этот ИБП типа Rack/Tower объединяет в себе удобство универсального форм-фактора, позволяя использовать его как в стоечном, так и в башенном исполнении. Топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает постоянное чистое синусоидальное напряжение, защищая чувствительную электронику от колебаний и перебоев в электросети. Устройство обладает активной мощностью в 1000 Вт и полной мощностью в 1000 В·А, предоставляя достаточно энергии для поддержания в рабочем состоянии вашего оборудования в течение кратковременных отключений. ИБП оснащен механизмом защиты локальной сети, что гарантирует дополнительный уровень безопасности для вашего сетевого оборудования. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, а максимальное — 290 В, обеспечивая широкие возможности работы в различных условиях. Тип батареи — свинцово-кислотный, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. При полной нагрузке устройство способно обеспечить резервное питание в течение 1 минуты, чего достаточно для корректного завершения работы систем и сохранения всех данных. ИБП оборудован шестью розетками типа С13, что позволяет подключить к нему сразу несколько устройств. Этот источник бесперебойного питания от APC — идеальный выбор для профессионалов, которым важна стабильность и безопасность работы оборудования.

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
432 х 505 х 85 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от неожиданных сбоев в энергоснабжении. Данная модель сочетает в себе функциональность и высокую производительность, что делает её идеальной для использования в критически важных сферах. Этот ИБП типа Rack/Tower объединяет в себе удобство универсального форм-фактора, позволяя использовать его как в стоечном, так и в башенном исполнении. Топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает постоянное чистое синусоидальное напряжение, защищая чувствительную электронику от колебаний и перебоев в электросети. Устройство обладает активной мощностью в 1000 Вт и полной мощностью в 1000 В·А, предоставляя достаточно энергии для поддержания в рабочем состоянии вашего оборудования в течение кратковременных отключений. ИБП оснащен механизмом защиты локальной сети, что гарантирует дополнительный уровень безопасности для вашего сетевого оборудования. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, а максимальное — 290 В, обеспечивая широкие возможности работы в различных условиях. Тип батареи — свинцово-кислотный, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. При полной нагрузке устройство способно обеспечить резервное питание в течение 1 минуты, чего достаточно для корректного завершения работы систем и сохранения всех данных. ИБП оборудован шестью розетками типа С13, что позволяет подключить к нему сразу несколько устройств. Этот источник бесперебойного питания от APC — идеальный выбор для профессионалов, которым важна стабильность и безопасность работы оборудования.
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Отзывы


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