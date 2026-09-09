ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT1000RMXLI-NC
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от неожиданных сбоев в энергоснабжении. Данная модель сочетает в себе функциональность и высокую производительность, что делает её идеальной для использования в критически важных сферах. Этот ИБП типа Rack/Tower объединяет в себе удобство универсального форм-фактора, позволяя использовать его как в стоечном, так и в башенном исполнении. Топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает постоянное чистое синусоидальное напряжение, защищая чувствительную электронику от колебаний и перебоев в электросети. Устройство обладает активной мощностью в 1000 Вт и полной мощностью в 1000 В·А, предоставляя достаточно энергии для поддержания в рабочем состоянии вашего оборудования в течение кратковременных отключений. ИБП оснащен механизмом защиты локальной сети, что гарантирует дополнительный уровень безопасности для вашего сетевого оборудования. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, а максимальное — 290 В, обеспечивая широкие возможности работы в различных условиях. Тип батареи — свинцово-кислотный, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. При полной нагрузке устройство способно обеспечить резервное питание в течение 1 минуты, чего достаточно для корректного завершения работы систем и сохранения всех данных. ИБП оборудован шестью розетками типа С13, что позволяет подключить к нему сразу несколько устройств. Этот источник бесперебойного питания от APC — идеальный выбор для профессионалов, которым важна стабильность и безопасность работы оборудования.
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