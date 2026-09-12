Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
179 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702734
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
310
Тип батареи
свинцово-кислотный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х66х25
Вес, кг.
65

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда «Штиль» представляют собой надёжное решение для обеспечения стабильной работы вашей электронной техники. Эта модель, отличающаяся современным дизайном в форм-факторе Tower, обладает активной мощностью 5400 Вт и полной мощностью 6000 В·А, что делает её идеальной для использования как в домашних, так и в коммерческих условиях. ИБП от «Штиль» поддерживает технологию двойного преобразования (онлайн-топология), что обеспечивает максимальную защиту вашего оборудования от колебаний напряжения. Устройство функционирует с чистой синусоидальной формой напряжения, что особенно важно для чувствительной электроники. Рабочие параметры устройства включают в себя возможность корректной работы при входном напряжении в диапазоне от 90 до 310 В, что делает его подходящим для использования в различных условиях сети. Тип батареи — свинцово-кислотный, обеспечивающий надёжность и долговечность работы. При полной нагрузке источника бесперебойного питания вы можете рассчитывать на 5 минут автономной работы, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Устройство весит 65 кг, что свидетельствует о его прочной конструкции и надёжности. ИБП бренда «Штиль» — это выбор для тех, кто ценит качество и заботится о безопасности своей техники.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
310
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда «Штиль» представляют собой надёжное решение для обеспечения стабильной работы вашей электронной техники. Эта модель, отличающаяся современным дизайном в форм-факторе Tower, обладает активной мощностью 5400 Вт и полной мощностью 6000 В·А, что делает её идеальной для использования как в домашних, так и в коммерческих условиях. ИБП от «Штиль» поддерживает технологию двойного преобразования (онлайн-топология), что обеспечивает максимальную защиту вашего оборудования от колебаний напряжения. Устройство функционирует с чистой синусоидальной формой напряжения, что особенно важно для чувствительной электроники. Рабочие параметры устройства включают в себя возможность корректной работы при входном напряжении в диапазоне от 90 до 310 В, что делает его подходящим для использования в различных условиях сети. Тип батареи — свинцово-кислотный, обеспечивающий надёжность и долговечность работы. При полной нагрузке источника бесперебойного питания вы можете рассчитывать на 5 минут автономной работы, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Устройство весит 65 кг, что свидетельствует о его прочной конструкции и надёжности. ИБП бренда «Штиль» — это выбор для тех, кто ценит качество и заботится о безопасности своей техники.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Штиль ST1106SL 5400Вт 6000ВА серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...