Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании CyberPower представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП сочетает в себе новейшие технологии и удобный форм-фактор Rack/Tower, что позволяет устанавливать его как в серверные стойки, так и использовать в вертикальном положении. С линейно-интерактивной топологией, ИБП CyberPower обеспечивает активную мощность до 1350 Вт и полную мощность 1500 В·А, что делает его идеальным для защиты серверов, телекоммуникационного оборудования и других критически важных систем. Благодаря быстрому времени переключения на батарею в 4 мс ваши устройства продолжат бесперебойную работу даже в случае внезапных перебоев в электроснабжении. ИБП оснащен батареей свинцово-кислотного типа и использует чистую синусоиду для подачи выходного напряжения, что обеспечивает оптимальную совместимость с чувствительной электроникой и продлевает срок службы подключённых устройств. С максимальной поглощаемой энергией импульса в 810 Дж, этот аппарат надежно защищает оборудование от скачков напряжения и импульсов. Устройство поддерживает работу от одной фазы и имеет функции защиты локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности для подключенного оборудования. При полной нагрузке ИБП может обеспечивать питание в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы или перехода на альтернативные источники энергии. С весом 27 кг, этот ИБП от CyberPower является универсальным решением для пользователей, которым необходим надежный и эффективный источник бесперебойного питания для критически важных систем и оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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