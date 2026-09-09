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Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U

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Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U - фото 2
Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U - фото 3
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Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U - фото 4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
139 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256999
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
286
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х52х30
Вес, кг.
30.2

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании CyberPower представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП сочетает в себе новейшие технологии и удобный форм-фактор Rack/Tower, что позволяет устанавливать его как в серверные стойки, так и использовать в вертикальном положении. С линейно-интерактивной топологией, ИБП CyberPower обеспечивает активную мощность до 1350 Вт и полную мощность 1500 В·А, что делает его идеальным для защиты серверов, телекоммуникационного оборудования и других критически важных систем. Благодаря быстрому времени переключения на батарею в 4 мс ваши устройства продолжат бесперебойную работу даже в случае внезапных перебоев в электроснабжении. ИБП оснащен батареей свинцово-кислотного типа и использует чистую синусоиду для подачи выходного напряжения, что обеспечивает оптимальную совместимость с чувствительной электроникой и продлевает срок службы подключённых устройств. С максимальной поглощаемой энергией импульса в 810 Дж, этот аппарат надежно защищает оборудование от скачков напряжения и импульсов. Устройство поддерживает работу от одной фазы и имеет функции защиты локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности для подключенного оборудования. При полной нагрузке ИБП может обеспечивать питание в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы или перехода на альтернативные источники энергии. С весом 27 кг, этот ИБП от CyberPower является универсальным решением для пользователей, которым необходим надежный и эффективный источник бесперебойного питания для критически важных систем и оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCDRT2U




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
286
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании CyberPower представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП сочетает в себе новейшие технологии и удобный форм-фактор Rack/Tower, что позволяет устанавливать его как в серверные стойки, так и использовать в вертикальном положении. С линейно-интерактивной топологией, ИБП CyberPower обеспечивает активную мощность до 1350 Вт и полную мощность 1500 В·А, что делает его идеальным для защиты серверов, телекоммуникационного оборудования и других критически важных систем. Благодаря быстрому времени переключения на батарею в 4 мс ваши устройства продолжат бесперебойную работу даже в случае внезапных перебоев в электроснабжении. ИБП оснащен батареей свинцово-кислотного типа и использует чистую синусоиду для подачи выходного напряжения, что обеспечивает оптимальную совместимость с чувствительной электроникой и продлевает срок службы подключённых устройств. С максимальной поглощаемой энергией импульса в 810 Дж, этот аппарат надежно защищает оборудование от скачков напряжения и импульсов. Устройство поддерживает работу от одной фазы и имеет функции защиты локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности для подключенного оборудования. При полной нагрузке ИБП может обеспечивать питание в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы или перехода на альтернативные источники энергии. С весом 27 кг, этот ИБП от CyberPower является универсальным решением для пользователей, которым необходим надежный и эффективный источник бесперебойного питания для критически важных систем и оборудования.
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Отзывы


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