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Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый

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Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый - фото 5
Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702771
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Размеры в упаковке, см
55х48х9
Вес, кг.
16.4

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый

ИБП Штиль SR1106L — это высококачественный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, обеспечивающий надежную защиту критически важного оборудования от любых перебоев в электросети. Этот онлайн-ИБП гарантирует стабильное и чистое электропитание даже в самых сложных условиях, что делает его идеальным решением для серверов, телекоммуникационного оборудования, медицинских приборов и других устройств, требующих бесперебойной работы. Одним из ключевых преимуществ модели SR1106L является его способность мгновенно переключаться на питание от батарей при любых отклонениях входящего напряжения. Время переключения составляет всего 5 мс, что исключает даже малейшие перерывы в работе подключенного оборудования. Выходной сигнал имеет чистую синусоидальную форму, что особенно важно для чувствительной электроники, такой как серверы, системы хранения данных и медицинские аппараты.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Особенности
ЖК-экран
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Описание
ИБП Штиль SR1106L — это высококачественный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, обеспечивающий надежную защиту критически важного оборудования от любых перебоев в электросети. Этот онлайн-ИБП гарантирует стабильное и чистое электропитание даже в самых сложных условиях, что делает его идеальным решением для серверов, телекоммуникационного оборудования, медицинских приборов и других устройств, требующих бесперебойной работы. Одним из ключевых преимуществ модели SR1106L является его способность мгновенно переключаться на питание от батарей при любых отклонениях входящего напряжения. Время переключения составляет всего 5 мс, что исключает даже малейшие перерывы в работе подключенного оборудования. Выходной сигнал имеет чистую синусоидальную форму, что особенно важно для чувствительной электроники, такой как серверы, системы хранения данных и медицинские аппараты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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