Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый
ИБП Штиль SR1106L — это высококачественный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, обеспечивающий надежную защиту критически важного оборудования от любых перебоев в электросети. Этот онлайн-ИБП гарантирует стабильное и чистое электропитание даже в самых сложных условиях, что делает его идеальным решением для серверов, телекоммуникационного оборудования, медицинских приборов и других устройств, требующих бесперебойной работы. Одним из ключевых преимуществ модели SR1106L является его способность мгновенно переключаться на питание от батарей при любых отклонениях входящего напряжения. Время переключения составляет всего 5 мс, что исключает даже малейшие перерывы в работе подключенного оборудования. Выходной сигнал имеет чистую синусоидальную форму, что особенно важно для чувствительной электроники, такой как серверы, системы хранения данных и медицинские аппараты.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 119 070 руб.29768 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD
-
В наличииЦена 141 330 руб.35333 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OLS2000ERT2U
-
В наличииЦена 146 620 руб.36655 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U
-
В наличииЦена 163 490 руб.40873 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА ч...
-
В наличииЦена 180 480 руб.45120 руб. в СплитИБП Бастион SKAT-UPS 6000ВА/5400Вт RACK
-
В наличииЦена 217 980 руб.54495 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U
-
В наличииЦена 230 040 руб.57510 руб. в СплитИБП CyberPower PR1500ERTXL2U
-
В наличииЦена 242 380 руб.60595 руб. в СплитИБП CyberPower PR2200ERTXL2U
-
В наличииЦена 298 700 руб.74675 руб. в СплитИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W
-
В наличииЦена 340 360 руб.85090 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower PR3000ERTXL2U
-
В наличииЦена 358 010 руб.89503 руб. в СплитИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA
-
В наличииЦена 434 820 руб.108705 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль SR SR1106L 5400Вт 6000ВА серый