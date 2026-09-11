Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362)
Источники бесперебойного питания Ippon разработаны для обеспечения надежной защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Данная модель обладает следующими характеристиками: активная мощность составляет 2000 Вт, а полная мощность — 2000 В·А, что обеспечивает надежную работу даже при максимальной нагрузке. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько критически важных устройств одновременно. ИБП имеет линейно-интерактивную топологию и выходной сигнал в форме чистой синусоиды, что обеспечивает высокую стабильность и качество электропитания, особенно для чувствительного оборудования. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск потери данных во время перебоев. Форм-фактор данного устройства — Rack, что позволяет удобно разместить его в серверных стойках, экономя пространство. Максимальная поглощаемая энергия импульса равна 296 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от кратковременных скачков напряжения. Этот однофазный ИБП весом 23,3 кг способен работать при диапазоне входного напряжения от 165 В, что делает его универсальным решением для самых разнообразных условий эксплуатации. В случае полной нагрузки время автономной работы составляет 2 минуты, что позволяет без спешки сохранить данные и корректно завершить работу при отключении электроэнергии. Бренд Ippon известен своей надежностью и качеством, что гарантирует долгую и бесперебойную эксплуатацию оборудования.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 119 070 руб.29768 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD
-
В наличииЦена 146 620 руб.36655 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U
-
В наличииЦена 163 490 руб.40873 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000 3000ВА ч...
-
В наличииЦена 180 480 руб.45120 руб. в СплитИБП Бастион SKAT-UPS 6000ВА/5400Вт RACK
-
В наличииЦена 217 980 руб.54495 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U
-
В наличииЦена 230 040 руб.57510 руб. в СплитИБП CyberPower PR1500ERTXL2U
-
В наличииЦена 242 380 руб.60595 руб. в СплитИБП CyberPower PR2200ERTXL2U
-
В наличииЦена 298 700 руб.74675 руб. в СплитИБП CyberPower OL3000ERTXL2U, Rackmount, Online, 3000VA/2700W
-
В наличииЦена 358 010 руб.89503 руб. в СплитИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA
-
В наличииЦена 434 820 руб.108705 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM
-
В наличииЦена 505 980 руб.126495 руб. в СплитИБП CyberPower OL6KERTHD
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362)