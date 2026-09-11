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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362)

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362) - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362) - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362) - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362) - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362) - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362) - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541323
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
296
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х59х24
Вес, кг.
27.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362)

Источники бесперебойного питания Ippon разработаны для обеспечения надежной защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Данная модель обладает следующими характеристиками: активная мощность составляет 2000 Вт, а полная мощность — 2000 В·А, что обеспечивает надежную работу даже при максимальной нагрузке. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько критически важных устройств одновременно. ИБП имеет линейно-интерактивную топологию и выходной сигнал в форме чистой синусоиды, что обеспечивает высокую стабильность и качество электропитания, особенно для чувствительного оборудования. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск потери данных во время перебоев. Форм-фактор данного устройства — Rack, что позволяет удобно разместить его в серверных стойках, экономя пространство. Максимальная поглощаемая энергия импульса равна 296 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от кратковременных скачков напряжения. Этот однофазный ИБП весом 23,3 кг способен работать при диапазоне входного напряжения от 165 В, что делает его универсальным решением для самых разнообразных условий эксплуатации. В случае полной нагрузки время автономной работы составляет 2 минуты, что позволяет без спешки сохранить данные и корректно завершить работу при отключении электроэнергии. Бренд Ippon известен своей надежностью и качеством, что гарантирует долгую и бесперебойную эксплуатацию оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 (1398362)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
296
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon разработаны для обеспечения надежной защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Данная модель обладает следующими характеристиками: активная мощность составляет 2000 Вт, а полная мощность — 2000 В·А, что обеспечивает надежную работу даже при максимальной нагрузке. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько критически важных устройств одновременно. ИБП имеет линейно-интерактивную топологию и выходной сигнал в форме чистой синусоиды, что обеспечивает высокую стабильность и качество электропитания, особенно для чувствительного оборудования. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск потери данных во время перебоев. Форм-фактор данного устройства — Rack, что позволяет удобно разместить его в серверных стойках, экономя пространство. Максимальная поглощаемая энергия импульса равна 296 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от кратковременных скачков напряжения. Этот однофазный ИБП весом 23,3 кг способен работать при диапазоне входного напряжения от 165 В, что делает его универсальным решением для самых разнообразных условий эксплуатации. В случае полной нагрузки время автономной работы составляет 2 минуты, что позволяет без спешки сохранить данные и корректно завершить работу при отключении электроэнергии. Бренд Ippon известен своей надежностью и качеством, что гарантирует долгую и бесперебойную эксплуатацию оборудования.
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Отзывы


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