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ИБП Powercom Macan MRT-10K черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Macan MRT-10K черный

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ИБП Powercom Macan MRT-10K черный - фото 3
ИБП Powercom Macan MRT-10K черный - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
Клеммный блок
  • ИБП Powercom Macan MRT-10K черный - фото 1
  • ИБП Powercom Macan MRT-10K черный - фото 2
  • ИБП Powercom Macan MRT-10K черный - фото 3
  • ИБП Powercom Macan MRT-10K черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358078
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
239
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428 х 635 х 84 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х54х23
Вес, кг.
24

Описание товара ИБП Powercom Macan MRT-10K черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от неожиданных перебоев в подаче электроэнергии. Модель с форм-фактором Rack/Tower предлагает универсальное размещение, что делает её подходящей для установки в серверные стойки или установки отдельно. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн) данная модель обеспечивает высокую степень защиты подключенных устройств, создавая действительно чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительной электроники. ИБП Powercom способны работать с нагрузкой до 10000 Вт, обеспечивая полную мощность 10000 В·А. Устройство поддерживает однопазное подключение, что упрощает его интеграцию в существующую систему электропитания. Реализована защита локальной сети, что предотвращает повреждение подключенного оборудования из-за сетевых помех или сбоев. При полной нагрузке ИБП обеспечивает резервное питание в течение 4 минут, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или переключения на резервные источники питания. Диапазон входного напряжения варьируется от 220 В до 239 В, что подходит для стандартных условий эксплуатации. В качестве батареи используется свинцово-кислотный аккумулятор, который обеспечит долговечную и стабильную работу устройства. Для подключения оборудования предусмотрен клеммный блок, который позволяет организовать удобное и безопасное подключение. ИБП Powercom – это высокоэффективное и надежное решение, подходящее для использования в различных секторах, будь то корпоративные IT-структуры, медицинское оборудование или промышленная техника, требующая бесперебойного питания и высокой степени защиты от электроизоляции.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Powercom Macan MRT-10K черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
239
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428 х 635 х 84 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от неожиданных перебоев в подаче электроэнергии. Модель с форм-фактором Rack/Tower предлагает универсальное размещение, что делает её подходящей для установки в серверные стойки или установки отдельно. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн) данная модель обеспечивает высокую степень защиты подключенных устройств, создавая действительно чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительной электроники. ИБП Powercom способны работать с нагрузкой до 10000 Вт, обеспечивая полную мощность 10000 В·А. Устройство поддерживает однопазное подключение, что упрощает его интеграцию в существующую систему электропитания. Реализована защита локальной сети, что предотвращает повреждение подключенного оборудования из-за сетевых помех или сбоев. При полной нагрузке ИБП обеспечивает резервное питание в течение 4 минут, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или переключения на резервные источники питания. Диапазон входного напряжения варьируется от 220 В до 239 В, что подходит для стандартных условий эксплуатации. В качестве батареи используется свинцово-кислотный аккумулятор, который обеспечит долговечную и стабильную работу устройства. Для подключения оборудования предусмотрен клеммный блок, который позволяет организовать удобное и безопасное подключение. ИБП Powercom – это высокоэффективное и надежное решение, подходящее для использования в различных секторах, будь то корпоративные IT-структуры, медицинское оборудование или промышленная техника, требующая бесперебойного питания и высокой степени защиты от электроизоляции.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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