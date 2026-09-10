ИБП Powercom Macan MRT-10K черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Macan MRT-10K черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от неожиданных перебоев в подаче электроэнергии. Модель с форм-фактором Rack/Tower предлагает универсальное размещение, что делает её подходящей для установки в серверные стойки или установки отдельно. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн) данная модель обеспечивает высокую степень защиты подключенных устройств, создавая действительно чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительной электроники. ИБП Powercom способны работать с нагрузкой до 10000 Вт, обеспечивая полную мощность 10000 В·А. Устройство поддерживает однопазное подключение, что упрощает его интеграцию в существующую систему электропитания. Реализована защита локальной сети, что предотвращает повреждение подключенного оборудования из-за сетевых помех или сбоев. При полной нагрузке ИБП обеспечивает резервное питание в течение 4 минут, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или переключения на резервные источники питания. Диапазон входного напряжения варьируется от 220 В до 239 В, что подходит для стандартных условий эксплуатации. В качестве батареи используется свинцово-кислотный аккумулятор, который обеспечит долговечную и стабильную работу устройства. Для подключения оборудования предусмотрен клеммный блок, который позволяет организовать удобное и безопасное подключение. ИБП Powercom – это высокоэффективное и надежное решение, подходящее для использования в различных секторах, будь то корпоративные IT-структуры, медицинское оборудование или промышленная техника, требующая бесперебойного питания и высокой степени защиты от электроизоляции.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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