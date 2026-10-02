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ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный

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ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 2
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ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 6
ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 7
ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 8
ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 9
ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 10
ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 11
ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 12
ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 13
ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 1
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 2
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 3
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 4
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 5
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 6
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 7
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 8
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 9
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 10
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 11
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 12
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 13
  • ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 090 руб. 
Начислим 6127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный
104 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
176
Макс. входное напряжение, В
264
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x86.5x608 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х61х44
Вес, кг.
33.5

Описание товара ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Данный линейно-интерактивный ИБП обладает впечатляющими характеристиками, которые обеспечивают высокую производительность и надежность. С весом 30,4 кг, этот мощный ИБП может похвастаться активной мощностью 2700 Вт и полной мощностью 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для офиса или домашней сети, требующих стабильного электропитания. Одним из ключевых преимуществ является быстрое время переключения на работу от батареи, которое варьируется от 2 до 6 мс, с максимальным временем 10 мс, что минимизирует риск нарушения работы подключенного оборудования. Устройство оснащено девятью выходными разъемами с питанием от батареи, что позволяет подключить одновременно несколько устройств, обеспечивая их бесперебойной работой даже в случае отключения энергии. Кроме того, Ippon предлагает защиту для вашей локальной сети и телефонной линии, предотвращая повреждение от перепадов напряжения и исключительных ситуаций. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от скачков напряжения. Форма выходного сигнала в виде синусоиды гарантирует стабильное и качественное питание всех подключенных устройств. ИБП Ippon — это надежное решение для защиты вашей техники, которое сочетает в себе мощность, продуманный дизайн и высокую функциональность.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
3
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
176
Макс. входное напряжение, В
264
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x86.5x608 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Данный линейно-интерактивный ИБП обладает впечатляющими характеристиками, которые обеспечивают высокую производительность и надежность. С весом 30,4 кг, этот мощный ИБП может похвастаться активной мощностью 2700 Вт и полной мощностью 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для офиса или домашней сети, требующих стабильного электропитания. Одним из ключевых преимуществ является быстрое время переключения на работу от батареи, которое варьируется от 2 до 6 мс, с максимальным временем 10 мс, что минимизирует риск нарушения работы подключенного оборудования. Устройство оснащено девятью выходными разъемами с питанием от батареи, что позволяет подключить одновременно несколько устройств, обеспечивая их бесперебойной работой даже в случае отключения энергии. Кроме того, Ippon предлагает защиту для вашей локальной сети и телефонной линии, предотвращая повреждение от перепадов напряжения и исключительных ситуаций. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от скачков напряжения. Форма выходного сигнала в виде синусоиды гарантирует стабильное и качественное питание всех подключенных устройств. ИБП Ippon — это надежное решение для защиты вашей техники, которое сочетает в себе мощность, продуманный дизайн и высокую функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный - стоимость товара 104090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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