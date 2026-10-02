ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Данный линейно-интерактивный ИБП обладает впечатляющими характеристиками, которые обеспечивают высокую производительность и надежность. С весом 30,4 кг, этот мощный ИБП может похвастаться активной мощностью 2700 Вт и полной мощностью 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для офиса или домашней сети, требующих стабильного электропитания. Одним из ключевых преимуществ является быстрое время переключения на работу от батареи, которое варьируется от 2 до 6 мс, с максимальным временем 10 мс, что минимизирует риск нарушения работы подключенного оборудования. Устройство оснащено девятью выходными разъемами с питанием от батареи, что позволяет подключить одновременно несколько устройств, обеспечивая их бесперебойной работой даже в случае отключения энергии. Кроме того, Ippon предлагает защиту для вашей локальной сети и телефонной линии, предотвращая повреждение от перепадов напряжения и исключительных ситуаций. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от скачков напряжения. Форма выходного сигнала в виде синусоиды гарантирует стабильное и качественное питание всех подключенных устройств. ИБП Ippon — это надежное решение для защиты вашей техники, которое сочетает в себе мощность, продуманный дизайн и высокую функциональность.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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