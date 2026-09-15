ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники и сетевого оборудования. Эти ИБП обеспечивают активную мощность в 900 Вт и полную мощность в 1000 В·А, что делает их идеальными для использования в домашних и офисных условиях. CyberPower оснащены функциями защиты локальной сети и телефонной линии, что позволяет минимизировать риски передачи нежелательных импульсов и скачков напряжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Сразу 8 розеток позволяют подключать множество устройств одновременно, обеспечивая их защиту и бесперебойную работу даже при выключении электричества. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает какие-либо перерывы в работе подключенного оборудования. ИБП выполнены в форм-факторе Tower и используют линейно-интерактивную топологию, что позволяет им более эффективно справляться с нестабильностью в электросети. Модифицированная синусоида напряжения обеспечивает стабильную работу всех ваших устройств. С минимальным входным напряжением в 150 В и весом 18,9 кг, CyberPower являются удобными и практичными источниками питания, которые соответствуют высоким стандартам качества и надежности. Бренд CyberPower известен своим вниманием к деталям и стремлением обеспечить наилучшую защиту для вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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