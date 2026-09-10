ИБП Powercom Macan MRT-6000 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Macan MRT-6000 черный
Источники бесперебойного питания серии Macan выполнены по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети. Это модели нового поколения, их отличает техническое совершенство, богатый набор функционала и безупречный дизайн. Высокий коэффициент мощности (PF=1) обеспечивает максимальную производительность. Полезными при эксплуатации будут работа в режиме высокой эффективности, горячая замена аккумуляторных батарейных блоков, возможность подключения внешних батарейных блоков для получения необходимого времени автономии. В комплектацию ИБП не входит АКБ, для корректной работы ИБП необходимо подключение внешних батарейных блоков (приобретаются отдельно). Все модели MRT оснащены поворотным многофункциональным ЖК-дисплеем, а также портами USB и RS-232 и внутренним слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удалённого управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального ПО.
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