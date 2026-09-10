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ИБП Powercom Macan MRT-6000 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Macan MRT-6000 черный

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ИБП Powercom Macan MRT-6000 черный - фото 1
ИБП Powercom Macan MRT-6000 черный - фото 2
ИБП Powercom Macan MRT-6000 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
  • ИБП Powercom Macan MRT-6000 черный - фото 1
  • ИБП Powercom Macan MRT-6000 черный - фото 2
  • ИБП Powercom Macan MRT-6000 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418362
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2665
Размеры в упаковке, см
74х55х22
Вес, кг.
19.6

Описание товара ИБП Powercom Macan MRT-6000 черный

Источники бесперебойного питания серии Macan выполнены по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети. Это модели нового поколения, их отличает техническое совершенство, богатый набор функционала и безупречный дизайн. Высокий коэффициент мощности (PF=1) обеспечивает максимальную производительность. Полезными при эксплуатации будут работа в режиме высокой эффективности, горячая замена аккумуляторных батарейных блоков, возможность подключения внешних батарейных блоков для получения необходимого времени автономии. В комплектацию ИБП не входит АКБ, для корректной работы ИБП необходимо подключение внешних батарейных блоков (приобретаются отдельно). Все модели MRT оснащены поворотным многофункциональным ЖК-дисплеем, а также портами USB и RS-232 и внутренним слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удалённого управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального ПО.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Macan MRT-6000 черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, поддержка SNMP, подключение дополнительных батарей
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2665
Описание
Источники бесперебойного питания серии Macan выполнены по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети. Это модели нового поколения, их отличает техническое совершенство, богатый набор функционала и безупречный дизайн. Высокий коэффициент мощности (PF=1) обеспечивает максимальную производительность. Полезными при эксплуатации будут работа в режиме высокой эффективности, горячая замена аккумуляторных батарейных блоков, возможность подключения внешних батарейных блоков для получения необходимого времени автономии. В комплектацию ИБП не входит АКБ, для корректной работы ИБП необходимо подключение внешних батарейных блоков (приобретаются отдельно). Все модели MRT оснащены поворотным многофункциональным ЖК-дисплеем, а также портами USB и RS-232 и внутренним слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удалённого управления устройством и мониторинга его состояния с помощью специального ПО.
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