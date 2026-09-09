Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U - фото 1
Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U - фото 2
Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U - фото 3
Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256997
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Размеры в упаковке, см
60х55х15
Вес, кг.
24.4

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U

CyberPower PR1000ELCDRT1U - серия ИБП выполненная по линейно-интерактивной топологии с чистым выходным синусоидальным сигналом предназначена для защиты офисного оборудования, включая ПК, рабочие станции, сетевые и периферийные устройства. Типичное применение в бэк-офисах, серверных комнатах и центрах обработки данных. Конструкция корпуса, разработанная для гибкости в размещении и эксплуатации практически в любых условиях, позволяет устанавливать ИБП как в стойку, так и вертикально. Несколько ИБП этой серии могут быть подключены централизованно к одному порту аварийного отключения (EPO). В случае чрезвычайной ситуации, все ИБП можно сразу выключить с помощью командной кнопки EPO. Функция горячей замены батарей обеспечивает гибкость в обслуживании в различных ситуациях, сохраняя электропитание и непрерывную работу подключенного критичного оборудования во время технического обслуживания.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Описание
CyberPower PR1000ELCDRT1U - серия ИБП выполненная по линейно-интерактивной топологии с чистым выходным синусоидальным сигналом предназначена для защиты офисного оборудования, включая ПК, рабочие станции, сетевые и периферийные устройства. Типичное применение в бэк-офисах, серверных комнатах и центрах обработки данных. Конструкция корпуса, разработанная для гибкости в размещении и эксплуатации практически в любых условиях, позволяет устанавливать ИБП как в стойку, так и вертикально. Несколько ИБП этой серии могут быть подключены централизованно к одному порту аварийного отключения (EPO). В случае чрезвычайной ситуации, все ИБП можно сразу выключить с помощью командной кнопки EPO. Функция горячей замены батарей обеспечивает гибкость в обслуживании в различных ситуациях, сохраняя электропитание и непрерывную работу подключенного критичного оборудования во время технического обслуживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCDRT1U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...