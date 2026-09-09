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Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDSL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDSL

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDSL - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDSL - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDSL - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDSL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257002
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
29.6

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDSL

Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для поддержания стабильности работы ваших устройств в случае непредвиденного отключения электроэнергии. Благодаря линейно-интерактивной топологии данный ИБП обеспечивает эффективную защиту оборудования за счет автоматической регулировки напряжения и минимизации времени переключения на батарею – всего 4 мс. С общим весом 26,8 кг и форм-фактором Tower этот ИБП идеально вписывается в различные рабочие среды, предлагая высокую активную мощность до 2700 Вт и полную мощность 3000 В·А. Устройство оснащено 9 розетками с питанием от батареи, что позволяет одновременно защищать несколько критически важных приборов. CyberPower гарантирует защиту не только для электрической сети, но и для локальной сети благодаря встроенной функции сетевой безопасности. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения. При полной нагрузке ИБП способен обеспечивать питание в течение 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы устройств или запуска резервных генераторов. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, подходящая для большинства коммерческих и бытовых приложений. CyberPower предлагает надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования, что делает этот ИБП идеальным выбором для использования как в офисах, так и в домашних условиях.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDSL




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для поддержания стабильности работы ваших устройств в случае непредвиденного отключения электроэнергии. Благодаря линейно-интерактивной топологии данный ИБП обеспечивает эффективную защиту оборудования за счет автоматической регулировки напряжения и минимизации времени переключения на батарею – всего 4 мс. С общим весом 26,8 кг и форм-фактором Tower этот ИБП идеально вписывается в различные рабочие среды, предлагая высокую активную мощность до 2700 Вт и полную мощность 3000 В·А. Устройство оснащено 9 розетками с питанием от батареи, что позволяет одновременно защищать несколько критически важных приборов. CyberPower гарантирует защиту не только для электрической сети, но и для локальной сети благодаря встроенной функции сетевой безопасности. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения. При полной нагрузке ИБП способен обеспечивать питание в течение 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы устройств или запуска резервных генераторов. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, подходящая для большинства коммерческих и бытовых приложений. CyberPower предлагает надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования, что делает этот ИБП идеальным выбором для использования как в офисах, так и в домашних условиях.
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