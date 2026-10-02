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ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный

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ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный - фото 1
ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный - фото 2
ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный - фото 1
  • ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный - фото 2
  • ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 670 руб. 
Начислим 1230 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358079
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный
64 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х58х20
Вес, кг.
41.6

Описание товара ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные и эффективные решения для защиты вашего оборудования от различных перебоев в электроснабжении. Модель с полной мощностью 3000 В·А и активной мощностью 3000 Вт обеспечивает стабильную и безопасную подачу энергии, что особенно важно для критически важных систем и серверных помещений. Одной из ключевых особенностей этого устройства является его линейно-интерактивная топология, с возможностью быстрой переключения на батарею всего за 4 миллисекунды. Это гарантирует минимальные прерывания в подаче питания и защиту от неожиданных отключений. Универсальность ИБП Powercom проявляется в его форм-факторе Rack/Tower, который позволяет использовать устройство как в стойке, так и в башенном исполнении, в зависимости от ваших предпочтений и пространства в помещении. ИБП оснащен 9 розетками, каждая из которых защищена от перепадов напряжения благодаря встроенной защите с возможностью поглощения импульсов до 300 Дж. Все розетки поддерживают питание от батареи, что гарантирует работу подключенных устройств даже при полном отключении электроэнергии. Кроме того, предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что дополнительно оберегает ваше оборудование от помех и скачков напряжения. При весе в 36,8 кг, ИБП Powercom обладает компактными габаритами, что упрощает его установку и эксплуатацию. Устройство поддерживает работу в однофазной сети и способно обеспечить полноценную работу подключенных систем в течение 2 минут при максимальной нагрузке, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы или переключения на другой источник питания. Бренд Powercom с многолетним опытом в производстве ИБП гарантирует высокий уровень надежности и качества, подтвержденный международными стандартами. В устройстве реализован полный пакет функций для обеспечения безопасности и долговечности эксплуатации вашего оборудования в самых различных условиях.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные и эффективные решения для защиты вашего оборудования от различных перебоев в электроснабжении. Модель с полной мощностью 3000 В·А и активной мощностью 3000 Вт обеспечивает стабильную и безопасную подачу энергии, что особенно важно для критически важных систем и серверных помещений. Одной из ключевых особенностей этого устройства является его линейно-интерактивная топология, с возможностью быстрой переключения на батарею всего за 4 миллисекунды. Это гарантирует минимальные прерывания в подаче питания и защиту от неожиданных отключений. Универсальность ИБП Powercom проявляется в его форм-факторе Rack/Tower, который позволяет использовать устройство как в стойке, так и в башенном исполнении, в зависимости от ваших предпочтений и пространства в помещении. ИБП оснащен 9 розетками, каждая из которых защищена от перепадов напряжения благодаря встроенной защите с возможностью поглощения импульсов до 300 Дж. Все розетки поддерживают питание от батареи, что гарантирует работу подключенных устройств даже при полном отключении электроэнергии. Кроме того, предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что дополнительно оберегает ваше оборудование от помех и скачков напряжения. При весе в 36,8 кг, ИБП Powercom обладает компактными габаритами, что упрощает его установку и эксплуатацию. Устройство поддерживает работу в однофазной сети и способно обеспечить полноценную работу подключенных систем в течение 2 минут при максимальной нагрузке, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы или переключения на другой источник питания. Бренд Powercom с многолетним опытом в производстве ИБП гарантирует высокий уровень надежности и качества, подтвержденный международными стандартами. В устройстве реализован полный пакет функций для обеспечения безопасности и долговечности эксплуатации вашего оборудования в самых различных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 64670 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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