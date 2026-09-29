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ИБП Powercom Macan MRT-3000SE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Macan MRT-3000SE

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ИБП Powercom Macan MRT-3000SE - фото 1
ИБП Powercom Macan MRT-3000SE - фото 2
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ИБП Powercom Macan MRT-3000SE - фото 4
ИБП Powercom Macan MRT-3000SE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Macan MRT-3000SE - фото 1
  • ИБП Powercom Macan MRT-3000SE - фото 2
  • ИБП Powercom Macan MRT-3000SE - фото 3
  • ИБП Powercom Macan MRT-3000SE - фото 4
  • ИБП Powercom Macan MRT-3000SE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292659
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1620
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х55х21
Вес, кг.
33.4

Описание товара ИБП Powercom Macan MRT-3000SE

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные и эффективные решения для обеспечения стабильного электропитания критически важного оборудования. Эта конкретная модель разработана с учетом передовых технологий и предлагает множество функций для защиты вашего оборудования. Она обладает активной мощностью 3000 Вт и полной мощностью 3000 В·А, что позволяет обеспечить энергией даже самые требовательные устройства. Благодаря весу 29 кг, этот ИБП имеет стабильную и прочную конструкцию. Powercom использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), что обуславливает высокий уровень надежности и долговечности. Кроме того, чистая синусоида, которая является типом формы напряжения, поддерживает работу всех подключенных устройств без сбоев и с высокой эффективностью. Форм-фактор Rack/Tower дает гибкость в установке, подходящей как для стоечного монтирования, так и для напольного расположения. Модель оснащена 8 розетками с питанием от батареи и возможностью их использования на максимальной поглощаемой энергии импульса в 1620 Дж. ИБП Powercom обеспечивает также защиту локальной сети и телефонной линии, что является критически важным для компаний, полагающихся на постоянную связь и передачу данных. При полной нагрузке устройство способно проработать 2 минуты, что позволяет корректно завершить работу или переключиться на альтернативные источники энергии. Это идеальный выбор для защиты серверов, сетевого оборудования и других значимых систем от перебоев в электроснабжении. Бренд Powercom славится своей надежностью и инновациями в области электроники, что делает этот ИБП превосходным выбором для вашего бизнеса.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Macan MRT-3000SE




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1620
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные и эффективные решения для обеспечения стабильного электропитания критически важного оборудования. Эта конкретная модель разработана с учетом передовых технологий и предлагает множество функций для защиты вашего оборудования. Она обладает активной мощностью 3000 Вт и полной мощностью 3000 В·А, что позволяет обеспечить энергией даже самые требовательные устройства. Благодаря весу 29 кг, этот ИБП имеет стабильную и прочную конструкцию. Powercom использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), что обуславливает высокий уровень надежности и долговечности. Кроме того, чистая синусоида, которая является типом формы напряжения, поддерживает работу всех подключенных устройств без сбоев и с высокой эффективностью. Форм-фактор Rack/Tower дает гибкость в установке, подходящей как для стоечного монтирования, так и для напольного расположения. Модель оснащена 8 розетками с питанием от батареи и возможностью их использования на максимальной поглощаемой энергии импульса в 1620 Дж. ИБП Powercom обеспечивает также защиту локальной сети и телефонной линии, что является критически важным для компаний, полагающихся на постоянную связь и передачу данных. При полной нагрузке устройство способно проработать 2 минуты, что позволяет корректно завершить работу или переключиться на альтернативные источники энергии. Это идеальный выбор для защиты серверов, сетевого оборудования и других значимых систем от перебоев в электроснабжении. Бренд Powercom славится своей надежностью и инновациями в области электроники, что делает этот ИБП превосходным выбором для вашего бизнеса.
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Отзывы


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