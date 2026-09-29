ИБП Powercom Macan MRT-3000SE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Macan MRT-3000SE
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные и эффективные решения для обеспечения стабильного электропитания критически важного оборудования. Эта конкретная модель разработана с учетом передовых технологий и предлагает множество функций для защиты вашего оборудования. Она обладает активной мощностью 3000 Вт и полной мощностью 3000 В·А, что позволяет обеспечить энергией даже самые требовательные устройства. Благодаря весу 29 кг, этот ИБП имеет стабильную и прочную конструкцию. Powercom использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), что обуславливает высокий уровень надежности и долговечности. Кроме того, чистая синусоида, которая является типом формы напряжения, поддерживает работу всех подключенных устройств без сбоев и с высокой эффективностью. Форм-фактор Rack/Tower дает гибкость в установке, подходящей как для стоечного монтирования, так и для напольного расположения. Модель оснащена 8 розетками с питанием от батареи и возможностью их использования на максимальной поглощаемой энергии импульса в 1620 Дж. ИБП Powercom обеспечивает также защиту локальной сети и телефонной линии, что является критически важным для компаний, полагающихся на постоянную связь и передачу данных. При полной нагрузке устройство способно проработать 2 минуты, что позволяет корректно завершить работу или переключиться на альтернативные источники энергии. Это идеальный выбор для защиты серверов, сетевого оборудования и других значимых систем от перебоев в электроснабжении. Бренд Powercom славится своей надежностью и инновациями в области электроники, что делает этот ИБП превосходным выбором для вашего бизнеса.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 57 390 руб.14348 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 (1398359...
-
В наличииЦена 58 790 руб.14698 руб. в СплитИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р)
-
В наличииЦена 60 290 руб.15073 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 150...
-
В наличииЦена 61 990 руб.15498 руб. в СплитИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный
-
В наличииЦена 63 390 руб.15848 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА...
-
В наличииЦена 65 570 руб.16393 руб. в СплитИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный
-
В наличииЦена 67 560 руб.16890 руб. в СплитИБП CyberPower PR750ELCD
-
В наличииЦена 70 190 руб.17548 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 200...
-
В наличииЦена 71 190 руб.17798 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000...
-
В наличииЦена 73 890 руб.18473 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000...
-
В наличииЦена 75 290 руб.18823 руб. в СплитИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный
-
В наличииЦена 80 290 руб.20073 руб. в СплитИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
Отзывы о товаре ИБП Powercom Macan MRT-3000SE