ИБП POWERCOM SPR-3000 LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП POWERCOM SPR-3000 LCD
Линейно-интерактивные ИБП SPR LCD серии Smart King PRO+ обеспечивают синусоидальную форму выходного напряжения и универсальны по типу установки - могут быть расположены либо в стандартной серверной стойке, либо на полу. Модели этой серии предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, серверов и другого оборудования, критичного к форме питающего напряжения, от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных импульсов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети. Встроенный стабилизатор напряжения (AVR) поддерживает выходное напряжение в пределах нормы, не используя ресурс аккумуляторов при колебании напряжения электросети в широком диапазоне. Модели SPR LCD имеют большое количество выходных розеток и широкий выбор портов подключения – USB, RS-232, внутренний слот для установки SNMP-карты. Возможность использования SNMP-карты и поставляемое в комплекте программное обеспечение делают ИБП Smart King PRO+ привлекательными для защиты ответственного вычислительного и телекоммуникационного оборудования мощностью до 3000 ВА.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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