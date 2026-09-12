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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702707
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
814
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х44х9
Вес, кг.
24.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное и эффективное решение для обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств. Этот ИБП обладает впечатляющими техническими характеристиками и подходит как для домашних, так и для офисных нужд. Среди главных особенностей данного устройства: - Активная мощность составляет 2000 Вт, а полная мощность – 2000 В·А, что обеспечивает поддержку различных нагрузок. - Имеется 8 розеток с питанием от батареи, которые позволяют подключать разнообразное оборудование. - Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 814 Дж, что защищает ваше оборудование от перепадов напряжения. - Устройство поддерживает входное напряжение в диапазоне от 110 В до 300 В, что делает его универсальным для использования в различных условиях электросетей. - Тип формы напряжения – чистая синусоида, что гарантирует совместимость с самыми чувствительными приборами. - Используется свинцово-кислотный тип батареи, который обеспечивает длительный срок службы и надежное энергоснабжение. - Устройство может использоваться как в вертикальном положении (Tower), так и в стойке (Rack), что обеспечивает гибкость установки. - Будучи ИБП с двойным преобразованием (онлайн), он обеспечивает постоянную защиту электропитания, исключая перебои даже в самых challenging условиях. - Поддерживает однофазное подключение, что упрощает интеграцию в стандартные электрические системы. Вес устройства составляет 24,5 кг, что позволяет установить его в различных условиях без больших усилий. "Связь Инжиниринг" предлагает высококачественные ИБП для защиты вашего оборудования и обеспечения его бесперебойной работы.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ2КА.10-11 2000Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
814
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное и эффективное решение для обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств. Этот ИБП обладает впечатляющими техническими характеристиками и подходит как для домашних, так и для офисных нужд. Среди главных особенностей данного устройства: - Активная мощность составляет 2000 Вт, а полная мощность – 2000 В·А, что обеспечивает поддержку различных нагрузок. - Имеется 8 розеток с питанием от батареи, которые позволяют подключать разнообразное оборудование. - Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 814 Дж, что защищает ваше оборудование от перепадов напряжения. - Устройство поддерживает входное напряжение в диапазоне от 110 В до 300 В, что делает его универсальным для использования в различных условиях электросетей. - Тип формы напряжения – чистая синусоида, что гарантирует совместимость с самыми чувствительными приборами. - Используется свинцово-кислотный тип батареи, который обеспечивает длительный срок службы и надежное энергоснабжение. - Устройство может использоваться как в вертикальном положении (Tower), так и в стойке (Rack), что обеспечивает гибкость установки. - Будучи ИБП с двойным преобразованием (онлайн), он обеспечивает постоянную защиту электропитания, исключая перебои даже в самых challenging условиях. - Поддерживает однофазное подключение, что упрощает интеграцию в стандартные электрические системы. Вес устройства составляет 24,5 кг, что позволяет установить его в различных условиях без больших усилий. "Связь Инжиниринг" предлагает высококачественные ИБП для защиты вашего оборудования и обеспечения его бесперебойной работы.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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